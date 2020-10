Covid-19 et cours à distance. Comment transmettre efficacement des connaissances ?

par Nicolas Chalon.



Selon une idée répandue, le public le plus difficile à former est celui des professeurs. « Ce n’est pas tout à fait faux, sourit Elian Pilvin, directeur général d’EM Normandie. Mais cette année, il faut reconnaître qu’ils ont été extraordinaires. » Même son de cloche dans la plu-part des formations, où l’on applaudit ces profs qui ont dû passer du jour au lendemain d’une classe pleine d’étudiants à un face-caméra sur Teams et s’en sont tout de même sortis.





Kristine Naltchadjian - Directrice Éducation et recherche chez Microsoft France.



Que propose Microsoft aux établissements ?

Microsoft conçoit et développe plusieurs choses pour eux : d’un côté, du matériel hardware comme le Surface Hub [tableau blanc interactif, ndlr], de l’autre, des softwares comme Teams et l’ensemble d’applications que nous y intégrons en permanence. Nous sommes à l’écoute des professionnels de l’enseignement pour développer des produits qui répondent à leurs problématiques. Avec certains, nous allons plus loin en nouant des partenariats. C’est le cas de Skema, Arts et Métiers, l’Université Paris-Dauphine, celle de Bourgogne et bien d’autres.



Quel a été votre rôle au cours du confinement ?

Nous sommes simplement dans une position d’accompagnement et d’écoute. Au début de la période Covid-19, il s’agissait d’aider les formations à répondre à l’urgence, assurer leurs cours du mieux possible. Songez que la plupart d’entre elles ont dû passer de 0 ou 5 % de cours en ligne à 100 %, parfois en une seule journée. En cela, c’est à eux qu’il faut dire bravo.



Et depuis ?

En mars, nous avions mis en place un numéro vert qui a si bien fonctionné que nous avons décidé de le maintenir. Depuis, nous recevons des appels de professeurs, directeurs ou étudiants, qui nous demandent des conseils pour utiliser nos services. Nous avons constaté une implication incroyable de nos équipes sur ce sujet. Ce qui montre une chose, si jamais nous l'avions oublié : l'éducation est l'affaire de tous !

Le Parisien Etudiant - octobre 2020

Comment transmettre efficacement des connaissances ?