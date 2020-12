Covid-19. Comment trouver un premier emploi et négocier son salaire

En cette période incertaine, les Business Schools se mobilisent et innovent pour accompagner leurs étudiants en vue de leur insertion professionnelle. Focus sur les actions mises en place par NEOMA auprès de leurs futurs diplômés avec Isabelle Chevalier, Directrice du département Talent & Carrière.





Comment les grandes écoles de commerce préparent les étudiants à leur prochaine insertion professionnelle dans le contexte économique actuel ?

Chez nous, les étudiants ont des cours obligatoires et crédités « shape your career ». Les contenus de ces cours ont été adaptés à la situation actuelle en mettant le focus sur les secteurs qui recrutent et l’accompagnement des étudiants pour lesquels les secteurs visés sont en difficulté. Pour ces derniers un accompagnement dédié a été développé pour aider les étudiants à élargir leur projet professionnel à court terme. Trouver un plan B en quelque sorte le temps de la crise en ayant un CV particulièrement centré sur leurs compétences transversales et moins leur expérience sectorielle.

Quelles sont les actions spécifiques mises en place pour rassurer les étudiants ?

Nous avons renforcé les ateliers sur le Personal branding et les éléments de différenciation à développer ainsi que sur les simulations d’entretiens individuels et collectifs. La négociation salariale est également un thème renforcé et en particulier ciblé sur les femmes. Nous avons également mobilisé le réseau des alumni afin d’accroitre nos offres de stages et d’emploi. De la même manière nous avons pu compter sur nos anciens pour animer des conférences et des workshop. Un système de mentoring sectoriel a même été mis en place par notre réseau NEOMA Alumni avec un système de parrainage anciens diplômés / jeunes diplômés pour leurs démarches.

La question de la négociation salariale est un sujet épineux, encore plus en cette période. Comment conseillez-vous les étudiants par rapport à cette question ?

Effectivement c’est un sujet complexe cette année. En période hors-Covid, les étudiants restaient assez exigeants sur leurs prétentions salariales en fonction de leur secteur / fonction et leur parcours individuel. Aujourd’hui, le niveau de salaire proposé peut être à la baisse. Notre rôle est de faire évoluer les étudiants et d’accepter des missions et ou des salaires parfois moins alignés avec leur ambition initiale – légitime – mais très bousculée en temps de crise. Si l’on compare avec la crise de 2008 : les salaires des jeunes diplômés ont été à cette époque assez affectés. Nous espérons que malgré les difficultés à surmonter cette année, la reprise permettra un rattrapage rapide.