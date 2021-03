Covid-19. Confinement dans 16 départements : écoles, collèges, lycées et universités restent ouverts

C'est reparti pour un mois pour un tiers des français. Un confinement 3e version : un mélange de couvre-feu et de restrictions des déplacements. Si les écoles restent ouvertes, certains commerçants doivent fermer de nouveau... voici les mesures concernant les étudiants.



1/ Confinement dans 16 départements. Le premier ministre annonce un confinement de sept jours sur sept dans ces 16 départements à compter de ce vendredi 19 mars à minuit. «C’est une troisième voie que nous retenons. Ces mesures de confinement ne seront pas la reprise telle quelle de celles prises en mars et en novembre », estime Jean Castex.

Durée : Des mesures valables pour 4 semaines minimum.

Zone concernée : les 8 départements de l'Île-de-France, les 5 départements des Hauts de France, les Alpes-Maritimes, la Seine Maritime, l'Eure.



2/ Des écoles, collèges toujours ouverts. « Dans les 16 départements concernés par ces nouvelles mesures, nous maintiendrons le parti pris de laisser les écoles ouvertes », annonce Jean Castex. Concernant les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, il y aura un fonctionnement normal.



3/ Les lycées passent tous en demi-jauge. « Pour les lycées qui sont déjà pour plus des deux tiers, en demi-jauge, ils basculeront en totalité dans ce fonctionnement ». Afin d'éviter les brassages trop nombreux à la cantine ou dans les classes le fonctionnement hybride : 50% à distance 50% à la maison devient la règle obligatoire pour tous les lycées.



4/ Activités sportives des mineurs. Les activités sportives dans les établissements scolaires peuvent reprendre normalement. Les activités sportives extrascolaires des mineurs, lorsqu'elles ont lieu en extérieur sont maintenues. Les adultes doivent éviter les regroupements et donc les matchs à plusieurs.



5/ Les universités et grandes écoles restent ouvertes. Aucune mesure n'est annoncée pour les étudiants du supérieur. La règle reste donc de la venue des étudiants un jour par semaine sur le campus .



6/ Un couvre-feu retardé pour toute la France. Le couvre-feu sera retardé à 19 heures en métropole à compter de samedi, annonce Jean Castex. L’heure de début va passer de 18h à 19h « notamment en raison de l’heure d’été ». Elle s’appliquera à partir de samedi à tous les départements - et pas seulement au 16 cités dans le premier point.



7/ Les sorties en extérieur autorisées dans un rayon de 10 km. « S’agissant des déplacements hors du domicile, ils seront encadrés mais selon des règles plus souples qu’en mars et novembre dernier, poursuit Jean Castex. Concrètement, il sera possible de sortir de chez soit pour se promener, s’aérer et faire du sport en journée, sans aucune limitation de durée mais à condition d’avoir une attestation et de rester dans un rayon de 10 km ».



8/ Les déplacements interrégionaux sont interdits. Le gouvernement a décider de proscrire les déplacements interrégionaux dans ces territoires confinés 7j/7, sauf présentation d’un motif impérieux ou pour raison professionnelle.



9/ Retour de l'attestation de déplacement. Comme en novembre : pour les collégiens et les lycéens, la seule présentation du cahier de correspondance suffit pour justifier du déplacement. Pour les accompagnateurs ou étudiants du supérieur : avant tout déplacement il faudra se munir d'une attestation de déplacement scolaire fournie par l'école (un document permanent) ou remplir l'attestation de déplacement dérogatoire (document temporaire) pour quitter son domicile en cochant la case : « déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou un établissement d'enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen».



Vidéo. Reconfinement : ce qu'il faut retenir des annonces de Castex





Dans les 16 départements, les commerces et rayons non essentiels devront restés fermés dès samedi. Les lieux de culte (église, mosquée...), librairie, disquaire et les coiffeurs resteront ouverts.



Reconfinement, couvre-feu, sorties, commerces, AstraZeneca... Ce qu’il faut retenir des annonces de Castex

Suivez ici l'actualité en continu du Coronavirus