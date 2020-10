Covid-19. Cours en prétentiel ou à distance : une rentrée hybride

Par Nicolas chalon



La rentrée a tout d’explosif. La recrudescence du virus, conjuguée au retour de milliers d’étudiants sur les campus, a déjà provoqué des clusters et pour certains établissements, des fermetures : Sciences Po Reims et Lille, universités de Poitiers, Bordeaux, Nice, Aix-Marseille, etc. Difficile de savoir combien de temps n’importe quelle formation pourra rester ouverte. Dès lors, un sujet est sur toutes les lèvres : l’enseignement en ligne.

Des formations à distance, l’Université Paris-Nanterre en propose depuis plus de 50 ans. « Nous avons connu les cours par voie postale, radio, CD-ROM, Internet… », relate François Regourd, vice-président Initiatives pédagogiques et numériques. Mais si le RER A qui mène à Nanterre est moins rempli que d’habitude, c’est que le e-learning a franchi un nouveau stade. « Nous opérons un roulement, avec maximum 50 % des étudiants présents sur site en même temps », explique-t-il. Seule manière de respecter la distanciation physique, « mais aussi d’assumer une responsabilité plus large, en préservant les usagers des transports en commun et les riverains d’un afflux quotidien de 30 000 étudiants. »





Sur place ou à distance

Vers un nouveau modèle

Quelles limites ?

« J’ai choisi de ne pas retourner sur le campus cette année »

Témoignage de Maxence Fossat étudiant en master 2 Cybersécurité à Efrei Paris



Vous allez faire votre master 2 entièrement à distance. Pourquoi ?

Il y a plusieurs raisons. D’une part, j’étudie la cybersécurité et l’Efrei propose justement un cursus en distanciel qui me correspond. D'autre part, il y a aussi les risques sanitaires, sans parler de la sensation, assez désagréable, de porter un masque toute la journée…



Étudier toute une année de chez vous, cela ne vous fait pas peur ?

Mon choix est aussi dû à l’organisation du master 2. Celui-ci se termine par un stage de 6 mois ; il compte aussi deux jours par semaine consacrés à notre projet de fin d’étude. Mis bout à bout, le nombre de jours de cours n’est pas si important.



Quels sont, selon vous, les avantages du e-learning ?

Déjà, le gain de temps à ne plus faire d'allers-retours entre le campus et chez soi rend la vie plus simple et fluide. Je peux même imaginer aller vivre quelques mois à l'étranger, en emportant simplement mon ordinateur, ou sortir de Paris quelques jours ! D'un autre côté, il est vrai que la concentration est plus difficile à maintenir en ligne car on est tenté de faire plusieurs choses à la fois. C'est une discipline à acquérir. Mais en master 2, nous sommes censés être autonomes.

Comment transmettre efficacement des connaissances ?