Covid-19 : création de 1600 emplois à l'université, pas de fermeture des lycées

Sans surprise, Jean Castex a pris la parole ce jeudi 12 novembre pour annoncer la prolongation du reconfinement jusqu'au 1er décembre. Pas de fermeture des lycées annoncé, et pas non plus de de mesures sanitaires additionnelles au collège, mais une surprise : la création d'emplois à l'université.



C'était l'une des grandes interrogations avant la prise de parole du Premier ministre : le gouvernement allait-il prononcer la fermeture des lycées? Selon les informations glanées mercredi par Le Parisien, le gouvernement souhaitait éviter cette issue autant que possible. Il n'a effectivement pas varié sur sa position. Un enseignement « hybride », mêlant cours à distance et sur place, est toujours possible au lycée alors qu'à l'université les cours à distance sont obligatoires, seuls les travaux pratiques peuvent avoir lieu en présentiel.



Une annonce, tout de même, pour les universités : la création de 1600 emplois étudiants pour accompagner les étudiants de première année qui pourraient rencontrer des difficultés. Deux référents seront mis à disposition de ces étudiants dans chacun des 800 cités universitaires en France.



"Tout doit être fait pour éviter le risque de bascule dans la précarité [...] Nous sommes particulièrement attentif à la situation d'isolement des plus jeunes de nos concitoyens, et en particulier des étudiants, dont les établissements n'assurent plus les cours sauf exception qu'en distanciel - dans les prochains jours [...] chacune des 800 cités universitaires de France va disposer de 2 référents étudiants, qui viendront renforcer le travail des services des Crous notamment pour accompagner les étudiants de première année et les étudiants les plus en difficulté - ce sont près de 1600 étudiants qui seront ainsi créé sur les mois de novembre, décembre et janvier, dans un contexte où l'emploi étudiant s'est par ailleurs raréfié - plus généralement nous veillons au bon déploiement du "plan 1 jeune 1 solution" qui mobilise une partie du plan de relance en faveur de l'emploi.









Chaque résidence universitaire disposera ainsi de deux référents étudiants.

La création de ces emplois aura lieu pour 2 mois et demi : dès novembre et jusqu'à janvier. Ce dispositif d'accompagnement humain permettra d'éviter l'isolement des étudiants, notamment pendant les vacances de fin d'année, comme par exemple pour détecter les situations de mal-être, et afin de les orienter, le cas échéant, vers les services compétents (sociaux, de santé, psychologiques, rupture numérique...) et de maintenir une vie étudiante adaptée aux règles sanitaires.La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Frédérique Vidal a déclaré :