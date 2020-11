Covid-19. Emploi, aides d'urgence... les mesures annoncées pour les jeunes face à la crise

Au nombre de trois, les grandes étapes du déconfinement ou "confinement allégé" sont désormais connues . Points importants à retenir pour les lycéens et les étudiants : les lycées devraient à nouveau accueillir tous les élèves en 100% présentiel à partir du 20 janvier, et de même pour les universités début février.

Sur ce sujet, les présidents d’université réclament une réouverture à 100% des universités dès le début du mois de janvier; le premier ministre a annoncé qu’il rencontrera la Conférence des présidents d’université sur ce sujet, avec la ministre de l’enseignement supérieur, Frédérique Vidal, “dans les prochains jours” également pour ajuster les mesures d'accompagnement des étudiants.



"Je souhaite enfin que nous en fassions encore plus, précisément, pour les jeunes, qui sont les premières victimes de la crise" "La raréfaction des petits jobs accroît le risque de précarité pour les étudiants" - Jean Castex.





Jobs étudiants et aides d'urgence

Premier emploi : renforcement du "plan jeune"

Le premier ministre a également annoncé la création de 20 000 jobs étudiants réservés aux L3 et aux masters, pour accompagner les décrocheurs et notamment les étudiants de première année. Ces jobs seront encadrés par des contrats de 4 mois, à hauteur de 10 heures par semaine, signés avec les universités, soit "Un investissement de l'état de 50 millions d'euros". Ces 20 000 contrats viendront s’ajouter aux 1600 annoncés le 12 novembre, gérés par les CROUS , qui doivent permettre de disposer de deux étudiants dans chaque cité universitaire pour assurer le contact avec les résidents.Le montant des aides d'urgence versées par les CROUS aux étudiants en difficulté financière va être doublé pour permettre d’aider 45 000 jeunes supplémentaires pour se loger et se nourrir.Rappel : l’aide ponctuelle de 150 euros déjà annoncée lors de l’allocution du président de la république sera versée à la fin de ce mois de novembre aux étudiants boursiers et à tous les jeunes de moins de 25 ans qui touchent des APL.Triplement des moyens à destination des jeunes avec le plan "1 jeune 1 solution". Le dispositif d’accompagnement au premier emploi déjà présenté par le gouvernement va être “renforcé” a annoncé le premier ministre, il concerne à terme 200 000 jeunes au lieu de 100 000 initialement. Dans le cadre de la "garantie jeunes", des jeunes diplômés en recherche d’emploi pourront recevoir une aide jusqu'à 500 euros par mois et un pack d’accompagnement comprenant des ateliers, des séances de coaching, ateliers de groupe, des stages d’immersion en entreprise.Pour en bénéficier : s’adresser à sa mission locale (coordonnées sur le site 1 jeune 1 solution), ou directement auprès de Pôle emploi ou de l'Apec (pour les jeunes diplômés futurs cadres).- Elisabeth Borne - Ministre du TravailRappel pour les étudiants en recherche de “petits boulots” : à partir du samedi 28 novembre, la réouverture des commerces, des bibliothèques et des services à domicile est possible; à partir du 15 décembre, le confinement sera levé si les conditions sanitaires le permettent, mais un couvre-feu sera instauré de 21 heures à 7 heures du matin, cinémas, salles de théâtres pourront rouvrir; les bars, restaurants et salles de sport pourront ouvrir à nouveau à partir du 20 janvier.Enfin, les étudiants qui en ont les moyens seront sans doute ravis d’apprendre que les stations de ski vont rouvrir pour Noël - mais pas leurs remontées mécaniques, qui resteront à l’arrêt.

Sandrine Chesnel

