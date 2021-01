Covid-19 et couvre-feu à 18h : une attestation nécessaire pour les étudiants

Le gouvernement a décidé de généraliser la mise en œuvre du couvre-feu à 18h sur l'ensemble de la métropole. Cette décision a été prise en raison de la situation sanitaire « préoccupante » avec l'apparition de mutations du virus avec une contagion plus importante et spécialement chez les jeunes.





1. Couvre-feu : à partir de quand ?

2. Les cours seront-ils maintenus après 18 heures ?

3. Quels déplacements sont autorisés après 18 heures ?

4. Comment obtenir une attestation dérogatoire de déplacement pendant le couvre-feu ?

Retrouvez ici sur le site du Ministère le formulaire à remplir

5. Le ramassage scolaire sera-il maintenu après 18 heures ?

Les activités extrascolaires, y compris les arts plastiques ou la musique, seront-elles toujours autorisées ?

