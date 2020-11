Covid-19 : faut-il un remboursement partiel des frais de scolarité ?

Des étudiants en école de commerce ou d'ingénieurs, obligés de suivre leurs cours à distance en raison de l'épidémie de Covid-19, réclament, notamment au travers d'une pétition de plus de 18 000 signataires, le remboursement d'une « partie de leurs frais de scolarité ».



Ce problème d'injustice des frais d'inscription déjà soulevé lors du premier confinement revient en force avec le reconfinement imposé depuis le 29 octobre . Une pétition, en ligne depuis le 10 novembre, d'étudiants et de parents issus de 23 écoles de management, réclame « un remboursement partiel des frais de scolarité », qui atteignent, selon les établissements, entre 7 000 et 15 000 euros à l'année. La pétition a déjà rassemblé 18 648 signatures ce jeudi 19 novembre à la mi-journée.





Des cours de moins bonne qualité dénoncé par les étudiants.

Des coûts encore plus importants revendiqués par les grandes écoles

Les étudiants pointent du doigt des cours mons qualitatif et l'accès aux locaux impossibles comme par exemple les bibliothèques ou associations :Les étudiants dénoncent aussi le non accès aux cursus internationaux qui représente l'une des plus grosses plus-value de ces écoles. Mais aussi tous les autres coûts de la vie étudiante qui continuent à devoir être payés et parfois pour rien comme le logement, et le manque de petits jobs étudiants pour financer ces études.De leur côté les grandes écoles ont répondu à ces pétitions et questions de leurs étudiants par le dialogue mais aussi une lettre ouverte de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) pour expliquer que leurs coûts sont déjà très limités contrairement par exemple aux Etats-Unis mais aussi que les cours à distance sont plus chers pour elles et délivrent un savoir équivalent. Voici un extrait de leur lettre ouverte publiée le 12 novembre :Pour certains étudiants, le coût d'une école de commerce est surtout le coût de son réseau et de sa notoriété qui lui permettent ensuite de trouver rapidement un emploi bien payé...

Consultez aussi :

Covid-19 et cours à distance. Comment transmettre efficacement des connaissances ?

Rentrée 2020 et Covid-19 : amphis bondés, étudiants révoltés

Cours à distance : 5 conseils pour étudier efficacement

Pédagogie. L'avènement des cours à distance - grand gagnant du confinement

HEC, ESSEC, ESCP : pourquoi leurs frais de scolarité ont explosé

Ecoles