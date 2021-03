Covid-19. L'impact de la crise sur les jeunes et leur orientation : résultats d'un baromètre national

2000 jeunes de 15 à 20 ans ont été interrogés en février 2021 sur l’impact de la crise sanitaire, leurs choix d’orientation, leur vision de Parcoursup et leurs attentes concernant leur entrée dans le monde du travail.



6 mois après la publication des résultats du premier baromètre de confiance dans l’avenir, le média L’Etudiant, l’institut de sondage BVA et le groupe Orange dévoilent les résultats de la seconde édition de leur enquête.



Ariane Despierres-Féry, directrice de la rédaction de l'Etudiant, nous commente les principaux résultats.





D’après votre baromètre quel est l’état d’esprit des jeunes interrogés ?

Un an de crise sanitaire a laissé des traces sur la confiance dans l’avenir des lycéens et étudiants. Depuis notre premier sondage en septembre 2020, ils estiment l’impact de la crise sanitaire encore plus négatif sur leur vie. Ils sont ainsi 74% à dire perdre leur motivation contre 50% en septembre, 71% à avoir l’impression de décrocher contre 50% il y a 6 mois, et 64% à avoir le sentiment d’être isolé en mars contre 46% en début d’année scolaire. Ils expriment par ailleurs des craintes sur la difficulté à financer leurs études ou à trouver un job pour 76%, de ne pas trouver un emploi à 62%, ou encore à 55% que leur diplôme ou leur cursus ne perdent de leur valeur.Un autre résultat va dans ce sens : 8 sondés sur 10 se disent inquiets ou avoir été inquiets au moment de faire leurs choix d’orientation. Un sentiment certes naturel lorsque l’on parle d’un choix important, et même déterminant pour la suite de leur parcours. Mais dans un contexte incertain et anxiogène, cette inquiétude grandit. D’autant que si 48% se sont sentis bien accompagnés dans leur démarche d’orientation, tout autant (49%) disent l’inverse.

Les jeunes gardent-ils confiance dans l’avenir et dans leurs choix d’orientation ?

Ils sont confiants dans leurs choix d’orientation car ils sont motivés. Les jeunes sont déterminés, et mettent du réalisme dans leurs choix tout en laissant une place au rêve de leur avenir. Ainsi, leurs critères de choix sont pour 44% le goût pour la discipline ou le domaine, 38% l’épanouissement personnel et 30% la capacité à réussir dans ce domaine. Au final, les trois quarts disent être satisfaits des choix d’orientation déjà opérés.Ils pensent aussi que leurs choix vont leur permettre de gagner en indépendance (76%) en toute cohérence avec la période de transition qu’ils vivent vers le supérieur et vers la vie adulte. Les deux-tiers pensent qu’ils vont aimer leur formation, là aussi en conformité avec des choix motivés. Ils pensent en outre que leurs choix vont leur permettre de décrocher leur diplôme et donner du sens à leur parcours, et demain leur permettre d’évoluer dans leur carrière. Les études sont donc une valeur sûre à leurs yeux.

La formulation des vœux sur Parcoursup s’est terminée le 11/03. Quel regard portent les jeunes sur la plateforme ?