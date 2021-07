Covid-19 & rentrée : la reprise des cours se fera sans pass sanitaire

Certains parents se posaient la question. Il n’y aura « pas de pass sanitaire dans les établissements scolaires », a précisé ce mercredi Jean Castex à l’issue d’un Conseil de défense sanitaire à l’Elysée.



« Toute notre stratégie depuis le début de la crise (…) a consisté à ce que les enfants de France soient le plus possible scolarisés. (…) Alors on va pas dire maintenant, si vous n’êtes pas vaccinés, d’autant que certains n’y peuvent rien, on va vous priver d’école. Donc pas de pass sanitaire dans les établissements scolaires », a déclaré Jean Castex au journal de 13H de TF1.





Une rentrée en 100% en présentiel

Un pass sanitaire envisagé uniquement pour les week-end d'intégration

Centres de vaccination dans les établissements

La rentrée à 100 % en présentiel reste « l'objectif », affirme la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Mais au regard de l'évolution sanitaire, il faut « avoir un plan de secours » : les cours hybrides en demi jauge sont aussi prévus en cas de reprise d'épidémie. Pour le moment, les cours pourront donc reprendre dans les amphis des universités et grandes écoles sans pass sanitaire et sans demi jauge malgré la recommandation du Haut Conseil de la santé publique.Le pass sanitaire est envisagé pour les événements d'intégration (week-end, soirées...), pour permettre aux étudiants de se retrouver. Dans ce contexte festif et non de cours, avec plus de 50 personnes, les grandes écoles demandent de pouvoir faire usage d'un pass sanitaire pour ces moments très importants de la vie étudiante.Pour autant, la priorité du gouvernement reste de vacciner massivement les jeunes, très contagieux. « Nous avons prévu qu’au mois de septembre, nous allons mettre le paquet pour vacciner tous les enfants de 12 à 17 ans qui ne l’auront pas été, a encore dit le Premier ministre (…) Nous allons mettre en place des dispositifs allant vers eux dans les établissements scolaires. »De plus en plus de spécialistes affirment que protéger les mineurs permettrait de limiter la circulation du virus, à l’heure où les variants se propagent. La campagne de vaccination des 12-17 ans a été lancée tardivement, le 15 juin. En dessous de 12 ans, la vaccination n'est pas encore à l'ordre du jour.