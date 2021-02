Covid-19 : le 4L Trophy 2021 finalement annulé... les 25 ans du rallye seront fêtés en 2022

Ce n'est que partie remise... le 4L Trophy, dont nous sommes partenaires média, n'aura pas lieu cette année. Le raid rassemble chaque année des milliers de jeunes, étudiants, jeunes actifs dans une ambiance solidaire et d'aventure en traversant la France, l'Espagne et le Maroc.



Cette course d'orientation en Renault 4L devait avoir lieu du 18 au 28 février 2021, puis décalée du 26 avril au 6 mai 2021 pour faire face à la seconde vague... mais avec le couvre feu qui s'éternise, et le fait que les participants doivent traverser 2 frontières, l'annulation de la 24e édition était inévitable.

Le bon déroulement de l'événement devenait vraiment trop incertain pour les participants, organisateurs et partenaires (dont l'association humanitaire qui aide les populations locales).



Desertours qui organise le rallye s'est expliqué sur cette décision : Organisateur d'événements sport et aventure depuis 30 ans, nous ne souhaitons prendre aucun risque pour la sécurité des trophistes et celle de la population locale et c'est pourquoi nous pensons qu'il est préférable de reporter cette aventure. Nous pensons également directement aux jeunes, impactés par cette situation inédite.



Environ 1300 participants s'inscrivent chaque année, ils n'étaient que quelques centaines à pourvoir décaler leur départ cette année... finalement tous les participants sont invités à revenir en 2022 ou seront remboursés de leurs frais d'inscription.



La 25ème édition du 4L Trophy aura donc lieu du 17 février au 27 février 2022.

Plus d'infos : www.4ltrophy.com/