Covid-19. Le bras de fer des étudiants de BTS pour annuler les épreuves

C’est un bras de fer entre David et Goliath. D’un côté des étudiants en BTS, de l’autre, le ministre de l’éducation nationale. Depuis plusieurs mois des étudiants en BTS se mobilisent en effet pour obtenir que leurs examens de fin d’année soient annulés, et remplacés par le contrôle continu, tout comme en 2020.



Pour se faire entendre, ces étudiants très remontés font feu de tous les réseaux sociaux. Ainsi une première pétition appelant à l’annulation des examens de fin d’année a été mise en ligne à la fin 2020, avant une deuxième pétition il y a 3 semaines. Aux pétitions sont venus s’ajouter une vidéo , une page Facebook , ainsi que deux comptes Twitter , un groupe Télégram, sans oublier l’envoi de communiqués de presse aux rédactions.





Un accès inégal aux cours en présentiel

Le ministère joue l’apaisement