Covid-19 : vers un retour des étudiants en présentiel à 50% «à partir de la mi-mai», annonce Vidal

Alors que la fronde gronde du côté des BTS, la ministre de l’Enseignement supérieur a précisé dimanche soir les conditions de scolarité de la fin de l’année pour les étudiants, dans une interview à 20 Minutes . Elle promet notamment plus de présentiel à « partir de la mi-mai » dans les universités.



« Un protocole sur lequel nous avons travaillé prévoit que les étudiants pourraient être en présentiel à 50 %, à partir de la mi-mai ou de la fin-mai, en fonction de la retombée du pic épidémique. »



Si tous les examens nationaux et les concours d’accès aux écoles sont maintenus actuellement, les partiels à la fac ne devraient reprendre que début mai , « selon les modalités de contrôle des connaissances qui ont été validées par les établissements : en présentiel, à distance ou via la remise d’un rapport », précise Frédérique Vidal.



Après les nombreux débats sur la valeur des diplômes passés en distanciel, la ministre promet plus de présentiel pour les examens finaux. Et ce malgré la diffusion ces derniers jours de photos de certaines salles de classe bondées lors de l’organisation d’épreuves de BTS. « Nous avons mis en place des consignes très claires pour les centres d’examens. Les candidats doivent être convoqués à des heures différentes pour permettre des arrivées et des départs échelonnés. Ils ne doivent pas s’amasser non plus devant les centres d’examens pour ne pas créer d’attroupement », répond la ministre, alors qu’une plainte a été déposée par des étudiants contre Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, et Frédérique Vidal.





Objectif : 100% présentiel à la rentrée