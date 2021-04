Covid-19. Les partiels à l'université auront lieu à distance du 5 avril au 2 mai

Pas de partiels en amphi pour tout le mois. Les examens à l’université ne pourront se tenir en présentiel du 5 avril au 2 mai, sauf exceptions prévues notamment pour les études de santé, a indiqué le ministère de l’Enseignement supérieur dans un communiqué vendredi soir.



« Pour la période du 5 avril au 2 mai inclus, l’ensemble des examens organisés par les établissements d’enseignement supérieur devront se tenir à distance ou être reportés », écrit le ministère, en spécifiant cependant que « plusieurs exceptions sont prévues ».



Au titre des exceptions figurent « les examens des formations de santé qui pourront être maintenus en présentiel (PACES, PASS, L.AS) », de même que les concours d’entrée aux grandes écoles, dont le protocole sanitaire avait été renforcé dans l’année.



« Le calendrier comme les modalités des concours, examens nationaux et examens prévus dès le lundi 3 mai demeurent en revanche inchangés », précise également le ministère.



Un jour de présence autorisé chaque semaine

Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir un nouveau confinement de quatre semaines effectif à partir de samedi soir avec fermeture des établissements scolaires, le ministère de l’Enseignement supérieur a précisé que le protocole restait inchangé pour les universités.Depuis fin janvier, une jauge maximale de 20 % de la capacité d’accueil est tolérée , soit un jour de présence par semaine pour chaque étudiant. Mais une majorité d’étudiants demandent encore plus de présentiel pour éviter de décrocher.Depuis le début de l’épidémie, nombreux sont les étudiants à faire part de leur détresse et de leur isolement face aux restrictions sanitaires. Ils dénoncent, notamment, la dégradation de leurs conditions de vie et d’études. En janvier, le gouvernement avait annoncé plusieurs mesures de soutien à destination de ces jeunes, comme les repas à un euro ainsi qu’un soutien psychologique.

Par Le Parisien avec AFP