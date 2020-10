Covid-19 : les universités et grandes écoles limitées à 50% de leurs capacités en zones d'alerte renforcée et maximale

Suite aux nombreuses images d'amphis bondés de la rentrée et aux nombreux clusters recensés dans les Campus dans toute la France, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour essayer d'enrayer l'évolution croissante de l'épidémie de Covid-19.



Au 5 octobre, 203 clusters étaient actifs à Paris et en IDF, 40% concernent des établissements d'enseignement (collèges, lycées, universités, grandes écoles...)



Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait déclaré avoir été « choqué » par les images d'amphis bondés des facs. De sont côté la Maire de Paris, Anne Hidalgo a aussi fait part de son étonnement en voyant que les capacités d’accueil des universités n'avaient pas été adaptées suite à l'afflux massif de nouveaux bacheliers. Elle a même déploré une situation «catastrophique» dans les facs.



Voici l'annonce officielle du Ministère de l'enseignement supérieur : ( source )



Les récentes évolutions de la Covid-19 conduisent à restreindre les capacités d'accueil des établissements d'enseignement supérieur. A la demande du Premier ministre et après échanges avec les responsables concernés, Frédérique Vidal demande par circulaire aux chefs d'établissement situés en zone d'alerte renforcée et en zone d'alerte maximale d'instaurer une jauge pour tous les espaces d'accueil (espaces d'enseignement, espaces de restauration, bibliothèques universitaires ) à 50 % au plus de leur capacité nominale, et ce dès le mardi 6 octobre.



Les villes / zones concernées : ( zones mises à jour au 8 octobre ... mais qui pourront évoluer)

Ces "mesures contraignantes", seront en place au moins pour 15 jours et s'appliqueront aux zones d'alerte renforcée (Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Rennes, Rouen, Nice) et zones d'alertes maximum : Lille, Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, la métropole d'Aix-Marseille, Paris et ses trois départements limitrophes : Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis.





Garder le lien avec les étudiants

Plusieurs universités ont déjà anticipé l'annonce.