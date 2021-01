Covid-19. Lycées, universités, cantines, couvre-feu... les mesures annoncées ce jeudi 14 janvier

C’est un rituel qui résiste au passage des saisons : le premier ministre Jean Castex a donné jeudi 14 janvier une conférence de presse pour exposer de nouvelles restrictions destinées à enrayer la propagation de la Covid-19, alors que le nouveau variant venu de Grande-Bretagne semble davantage contaminer les plus jeunes.



Jean-Castex était accompagné de cinq ministres, dont Jean-Michel Blanquer (Education nationale) et Frédérique Vidal (Enseignement supérieur). Voici le résumé des annonces à retenir pour les étudiants.



Le variant anglais inquiète tout particulièrement car il est potentiellement plus contagieux et notamment chez les plus jeunes. Outre un contrôle plus strict des frontières, une surveillance accrue des écoles sera mise en place pour tenter de mieux suivre l'épidémie chez les jeunes comme chez les professeurs.Parmi les mesures complémentaires annoncées, l’extension du couvre-feu à 18 heures, déjà en place dans 25 départements, à tout le territoire français à partir de samedi 16 janvier et pendant au moins 15 jours - ce qui annonce donc le retour des attestations pour les lycéens qui sortent de cours à 18h, dès lundi. « Tout ce qui est scolaire, par exemple sessions d'études ou étude surveillée, peut aller au-delà de 18 heures », nous indiquait-on ce jeudi soir du côté de Matignon. Le ramassage scolaire restera également assuré. Des dérogations pour aller chercher les enfants à l'école, au collège ou au lycée, seront nécessaires avec la case « déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation ».Les établissements scolaires restent ouverts mais les protocoles sanitaires vont être renforcés dans les établissements où ils ne l'étaient pas déjà. Dans lessouvent pointées du doigt pour leur potentiel de contamination, les élèves d'une même classe devront manger ensemble, des plats à emporter pourront être proposés, les horaires adaptés, au cas par cas selon les établissements (et peuvent selon les cas entrainer la fermeture des cantines).Les, scolaires et extra-scolaires, dont les cours d'EPS, sont suspendues, “pour quelques semaines probablement” a précisé le ministre de l’éducation Jean-Michel Blanquer, ajoutant que les activités sportives de plein air restent possibles.Contrairement à ce qui avait été annoncé par Jean Castex en novembre, le fonctionnement en mode hybride, qui devait prendre fin le 20 janvier, est prolongé pour les deux tiers des lycées qui fonctionnent déjà de cette manière. Mais le ministre de l’éducation nationale qui a pris la parole après le premier ministre a précisé que les lycées devaient favoriser un accueil en présentiel pour les élèves de terminale.Lors de cette conférence de presse, la ministre de l’enseignement supérieur, Frédérique Vidal a annoncé que les, pour les étudiants de première année, à partir du. Cette possibilité pourra être étendue aux étudiants des autres années, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, et ce “afin que le second semestre puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles” a précisé la ministre. En novembre dernier, le premier ministre avait évoqué un retour en présentiel pour tous à l’université début février.Pour tenter de mieux faire face aux situations de détresse des étudiants isolés, Frédérique Vidal a annoncé le doublement des psychologues présents dans les universités.La ministre de l'enseignement supérieur a enfin rappelé que les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser les examens ou concours à distance ou en présentiel, selon la méthode qui leur semble la plus adaptée à chaque discipline, tout en respectant les règles de distanciation en vigueur. Quant aux concours nationaux organisés par l'état, ils continueront de se dérouler en en présentiel comme depuis la sortie du premier confinement.Pour finir, le premier ministre Jean Castex a rappelé qu'une réunion de concertation aura lieu ce vendredi 15 janvier avec les acteurs du monde universitaire, présidents d'université, syndicats, pour discuter des conditions de retour des étudiants dans les universités, et ainsi tenter de sauver le second semestre. Mais, quitte à décevoir les attentes, Jean Castex a tenu à préciser qu'aucun "plan de réouverture des universités" n'était prévu pour l'instant. Le retour sur les bancs de la fac pour tous les étudiants de l'université, initialement prévu début février, reste donc très hypothétique.