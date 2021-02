Covid-19. Nos 4 conseils pour trouver un stage en entreprise

Tous les ans, les mêmes demandes reviennent à la même période. « C'est le pic attendu des stages qui débutent en avril », glisse une source du ministère du Travail. Mais cette année, comme en 2020, les étudiants en alternance ou en fin d'étude ont d'autant plus de mal à trouver une entreprise désireuse de les accueillir qu'à l'heure du Covid, entre équipes en télétravail et baisse d'activité, celles-ci se sentent moins aptes à intégrer des jeunes.





La durée obligatoire du stage réduite. Pour parer à cette situation, le gouvernement a réduit, comme en 2020, la durée obligatoire du stage permettant de valider les examens à 5 semaines en CAP (contre 12 à 14 semaines auparavant) et à 10 semaines pour le bac pro (contre 12 à 28 semaines). Le décret a d'ailleurs été publié mardi 16 février.



Alors que les opportunités se tarissent dans les entreprises, comment mettre le plus de chances de son côté pour dénicher un stage ?





1/ Adaptez votre CV au télétravail.

2/ Elargir votre recherche.

3/ Pensez aux candidatures spontanées.

4/ N'oubliez pas le réseau !

« Si l'activité de l'entreprise que vous ciblez est propice au télétravail, n'hésitez pas à indiquer dans votre CV que vous êtes autonome et maîtrisez certains outils informatiques utilisés dans le cadre du télétravail », avise Valérie Deflandre, conseillère d'orientation au CIDJ. Autrement, il est de toute façon nécessaire d'adapter son CV à l'entreprise ciblée. « Une recherche de stage, c'est comme une recherche d'emploi. Vous pouvez très bien avoir un curriculum vitae différent pour chaque offre », poursuit-elle.Vous envoyez des courriels à la pelle et n'obtenez aucun retour ? Ne désespérez pas. « Si vous ne trouvez pas directement dans votre domaine, il est bon d'envisager un plan B dans un secteur annexe », assure la conseillère. En clair, n'hésitez pas à élargir votre recherche.Il peut être utile, par exemple, d'envoyer des candidatures spontanées en vous référant aux mails que vous trouverez sur les sites Internet des sociétés que vous souhaitez intégrer. Actuellement, certaines entreprises, désorganisées, ont besoin de stagiaires mais ne font pas la démarche de recruter.Reste aussi le site LinkedIn, où d'anciens camarades de promotion ou des amis de vos parents se trouvent peut-être. Dans toute recherche d'emploi ou de stage, le réseau est déterminant. « Ne négligez pas non plus ce qu'on appelle le marché caché, alerte Valérie Deflandre. Par le bouche-à-oreille, vous trouvez parfois des opportunités intéressantes. »

