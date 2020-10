Comme annoncé par le premier ministre Jean Castex lundi, une version 2 de StopCovid, l'application de traçage des cas contact, sera disponible à partir du 22 octobre. Cette application mobile est boudé par les Français et même le premier ministre qui a reconnu ne pas l'avoir téléchargé depuis son lancement, le 2 juin, avec seulement 2,6 millions de personnes l'ayant téléchargée.

Dans un bilan début octobre le gouvernement a donné le chiffre de 7 969 personnes qui se sont déclarées comme étant positives au Covid-19 dans l’application : ainsi l'application a généré seulement 472 notifications envoyées ensuite à de potentiels cas contacts.



Le principe actuel est le suivant : prévenir les personnes qui ont été à proximité d’une personne testée positive, afin que celles-ci puissent être prises en charge le plus tôt possible, le tout sans jamais sacrifier nos libertés individuelles.



« Personne (aucun pays dans le monde) n’a réussi à faire de l’application un vrai outil d’alerte », selon Emmanuel Macron, pour relativiser le manque d’adoption en France. Cette application mobile fonctionne à l'heure actuelle par technologie bluetooth pour réussir à allier pistage mais aussi respect des vies privées.



« On n'a pas réussi à faire de l'application un outil pour les gens », a reconnu Emmanuel Macron, disant avoir voulu « apprendre de nos erreurs ». Plusieurs informations générales et pratiques seront disponibles sur la nouvelle version de l'application, baptisée « Tous anti Covid », en plus du dispositif permettant de signaler que l'on est positif.





Application Tous anti covid « application d’information »