Covid-19. Quelles sont les écoles et universités qui ont su le mieux s'occuper de leurs étudiants ?

Comment les étudiants jugent-ils leur Ecole ou Université, estiment-ils qu’elle leur offre une pédagogie adaptée à ces temps troublés de pandémie, qu’elle les prépare bien à la vie professionnelle ? C’est à ces question que répond le classement annuel HappyIndex®School 2021 de ChooseMyCompany dont voici les principaux résultats.





76% des étudiants globalement satisfaits.

Les élèves des écoles d’ingénieurs plus satisfaits que les autres

Les écoles de commerce : une vie étudiante mieux préservée qu’ailleurs.

Les universités : des diplômes reconnus mais une vie étudiante en berne

Le chiffre reste élevé, même s’il diminue de 4 points par rapport à 2020. 76% des étudiants expriment une satisfaction globale vis-à-vis de leur école ou université. Le regard des étudiants sur leurs perspectives d’avenir chute lui aussi : l’affirmation « je pense trouver un emploi facilement à l’issue de mes études » remporte 8,5 points de moins qu’en 2020. Mais les optimistes restent, malgré tout, très majoritaires : plus de 79% considèrent toujours que leur insertion professionnelle s’effectuera sans trop de difficultés.« Les étudiants savent faire la part des choses, et distinguer le long du court terme, commente Celica Thellier, co-fondatrice de ChooseMyCompany. La qualité de la vie étudiante les déçoit tous cette année, notamment les plus âgés d’entre eux, habitués à plus d’échanges et de projets en commun. Mais ils gardent une attitude positive quant à l’avenir, et font confiance à leurs écoles pour les aider à se projeter dans le futur ».79% des élèves d’écoles d’ingénieurs se déclarent satisfaits de leur école, soit 3 points de plus que la moyenne. Ces mêmes élèves sont également plus nombreux à se déclarer stimulés intellectuellement (5 points de plus) et à penser qu’ils trouveront un emploi facilement (8 points de plus). Leur seul regret concerne la pédagogie dans le contexte actuel : seuls 43% estiment qu’ils apprennent autant à distance que s’ils suivaient un enseignement présentiel.Mais au final, 85% recommanderaient leur école pour y étudier, soit 5 points de plus que la moyenne des étudiants !Dans les écoles de commerce, les étudiants apprécient plus qu’ailleurs la qualité des équipements mis à leur disposition (8 points de plus). C’est également dans ces écoles que la vie étudiante remporte, relativement, le plus de suffrages, avec 70% de satisfaits, soit 6 points de mieux que la moyenne. Seul bémol : la stimulation intellectuelle (4 points de moins que la moyenne).Les étudiants à l’université se montrent nettement moins satisfaits que leurs camarades : 65%, soit 10 points de moins que la moyenne ! C’est surtout la vie étudiante qui les déçoit en cette année compliquée (seuls 41% de satisfaits), ainsi que le manque d’implication de leur établissement sur les sujets environnementaux (19 points de moins). En revanche, plus de 83% jugent que leur diplôme est bien reconnu par les employeurs, ce qui rejoint la moyenne des étudiants, toutes filières confondues.Enquête du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 : 14121 étudiants, issus de 560 campus / écoles et universités, ont été interrogés.