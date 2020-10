Covid-19 & reconfinement : universités et grandes écoles fermeront dès jeudi soir

Le couvre-feu décidé il y a deux semaines n’ayant pas eu les effets escomptés sur la flambée de l’épidémie de Covid-19, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi soir de nouvelles mesures.



Le confinement, saison 2 ! Lors d’une intervention télévisée mercredi 28 octobre, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé le reconfinement de tout le pays, jusqu’au 1er décembre.



Contrairement à ce qui avait été décidé lors du premier confinement, les écoles, collèges, et lycées vont rester ouverts, mais avec des protocoles sanitaires renforcés qui n’ont pas été précisés par le président de la République.



En revanche toutes les universités et tous les établissements d’enseignement supérieur de toutes les régions passent en distanciel (cours en ligne) à partir de jeudi soir, pour ceux qui ne sont pas en vacances, et au plus tard lundi 2 novembre pour les autres.









Le retour des attestations de déplacement

Rassemblements en public interdits

Il sera possible d’échapper à l’obligation de ne pas circuler pour les personnes qui pourront justifier d’une activité professionnelle, ou d’un rendez-vous médical. Il sera également possible de sortir de chez soi pour faire des courses ou “prendre l’air”, sans que les conditions précises soient encore connues. Bars, restaurants et commerces non-essentiels doivent fermer. Les commerces alimentaires peuvent donc rester ouverts.Lors de son allocution du 14 octobre, le président avait rappelé la nécessité de limiter les rassemblements, limités à 6 personnes au plus. Ce mercredi soir il a expliqué que les rassemblements privés étaient “exclus”, et les rassemblements dans l’espace public, interdits.Ces dispositions pourront être réévaluées dans 15 jours, a précisé Emmanuel Macron, en fonction de l'évolution de l’épidémie. Le confinement pourra être levé quand le nombre de contaminations journalières sera passé en dessous de 5000 - ce chiffre atteignait plus de 69 000 ce mercredi soir.Des précisions, notamment sur les nouveaux protocoles sanitaires au collège et au lycée, seront apportées demain après-midi lors de la conférence de presse hebdomadaire du premier ministre Jean Castex (à suivre vers 18h30).Télétravail, maisons de retraite, bars, restaurants... retrouvez ici le reste des mesures annoncées

Sandrine Chesnel