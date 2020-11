Covid-19 : report de l'édition 2021 du 4L Trophy

Alors que la précédente édition en février 2020 n'avait pas souffert du Covid-19, cette nouvelle édition n’échappera pas à la seconde vague qui sévit actuellement en France. Les dates de la 24e édition du 4L Trophy qui devait avoir lieu du 18 au 28 février 2021 sont donc décalées à fin avril.



Beaucoup d'équipages préparent actuellement leur projet et sont confinés chez eux. Ils ne peuvent pas forcement bien s'organiser, la levée de fonds ou réparation de la voiture est plus complexe, mais aussi pour être sûr de pouvoir partir au Maroc et traverser 2 frontières l'organisation du raid a décidé de repousser de 2 mois le départ, au moment des vacances de printemps (10 avril au 10 mai selon les zones).



Voici la communication officielle de l'organisateur : Desertours

"Comme vous le savez, votre sécurité en tant que participant·e·s, mais aussi celle des populations locales et de l’équipe d’organisation, a toujours été au coeur de nos préoccupations : nous ne pouvons donc prendre aucun risque.



C’est pourquoi, compte tenu des circonstances sanitaires mondiales, l’équipe d’organisation du 4L Trophy a décidé de reporter la 24ème édition du raid 4L Trophy du 26 avril au 6 mai 2021.

Toute l’équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions et vous accompagner jusqu’au départ en avril prochain. "



Le directeur de la course annonce sur Youtube la décision du report :







Les équipages déjà inscrits ont 3 choix :

1/ Vous maintenez votre participation et prenez le départ en avril 2021

2/ Vous reportez votre participation à février 2022 et ce, sans aucun frais

3/ Vous annulez votre participation et demandez le remboursement intégral des sommes versées à l’organisation (soit 400€).



Les inscriptions définitives sont aussi repoussé de deux mois, permettant à certains de collecter plus de fonds, ou d'autres tout simplement de trouver l'inspiration ou le coéquipier de rêve => vous pouvez vous inscrire jusqu'au 25 février (au lieu du 31 décembre) pour cette 24e édition.



Pas de doute que le raid 4L Trophy et toute l'aventure, la solidarité, le dépaysement, les rencontres qu'il représente doit rester un projet motivant pour beaucoup de jeunes pour se réaliser pleinement une fois que toutes les conditions sanitaires seront levées. On garde le cap !