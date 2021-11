Covid-19. Une remise de diplôme très originale et durable

La remise des diplômes de la promo 2020 ayant été annulée pour cause de crise sanitaire, l'Université de technologie de Troyes a décidé de les honorer de manière durable, et verte.



En ces temps de pandémie mondiale, où les cocktails en milieu clos ont du plomb dans l’aile, l’Université de technologie de Troyes, dans la région Grand Est, a trouvé une façon très originale d’honorer les diplômés et diplômées de sa promotion 2020 : en leur faisant planter des arbres.





Une remise de diplôme en extérieur !

Une pousse d'un mètre par an

Pour se faire, pas besoin de robes longues et de costumes coincés, en revanche bonnes chaussures et gros pull étaient de rigueur. Le samedi 20 novembre, sous un ciel plombé, la promo 2020 accompagnée de professeurs, de personnels de l’UTT, et d’élus locaux, tous formés à la plantation, s’est lancée dans la plantation de 1300 arbres, sur un espace de 500 m2 au sein de leur futur ex-campus. Pour réaliser ce projet, l’UTT s’est tournée vers l’entreprise Urban Forest, laquelle applique les principes de la méthode Miyawaki : planter des arbres très serrés, 3 au m2, pour leur permettre de se développer plus vite grâce à leur propre écosystème ainsi mis en place.Selon Urban Forest, cette technique de plantation sur des sols préalablement très amendés (c'est-à-dire préparés pour permettre une meilleure reprise des plantes mais sans engrais de synthèse) assure la survie à un an de 90% des jeunes pousses. Celles d’entre elles qui ont la croissance la plus rapide pouvant prendre jusqu’à 1 mètre par an. A long terme, dans 20 ans, les diplômés de la promo 2020 pourront repasser devant leur ancienne université et admirer avec fierté des arbres de 20 mètres qu’ils auront planté eux-mêmes.Au delà du symbole et du bon coup de communication - les diplômés d’une université sont autant de jeunes pousses qui ne demandent qu’à prospérer... - la plantation de ces forêts urbaines, dans des campus ou ailleurs, a plusieurs atouts selon ses promoteurs : un atout esthétique, d’abord, même si dans le cas présent l’UTT a la chance de disposer d’un campus déjà très arboré; mais aussi et surtout un atout écologique, puisque les arbres et les arbustes choisis pour bien cohabiter ensemble permettent notamment de capter le CO2, de préserver des espaces plus frais, et d’abriter toute une faune et une flore rares en ville. Selon le site d’Urban Forests, plus de 2000 forêts ont déjà été plantées de par le monde en appliquant la méthode Miyawaki.