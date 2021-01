Covid-19 & université. Le Conseil scientifique incite pour une réouverture plus large

Isolement, solitude, dépression, décrochage... les cours à distance ne sont pas une bonne solution à long terme pour les étudiants. Malgré une réouverture des universités depuis la rentrée, elle ne concerne qu'une petite partie des étudiants (première année, étrangers...). Ce mercredi 13 janvier, Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique Covid-19 (chargé d'éclairer le gouvernement pour lutter contre la pandémie), a pris position sur l'antenne de France Info pour la réouverture plus large des facultés.





L'apparition du "virus mutant anglais" inquiète le monde entier car il est plus contagieux que la souche "classique", mais tout aussi faiblement dangereux pour les enfants (dans la majorité des cas ils sont asymptomatiques). Le professeur Jean-François Delfraissy incite donc le gouvernement à cibler une surveillance étroite des élèves et des professeurs avec plus de tests et la fermeture des classes et des écoles, collèges... dès le premier cas détecté du variant anglais pour essayer de ralentir la progression du variant anglais.Le niveau d'anxiété et de dépression des étudiants dans l'enseignement supérieur est très important : un retour en demi jauge ou quart de jauge est selon lui une bonne solution pour toutes les universités, pour permettre à tous les étudiants un contact avec sa promotion, ses professeurs : "il s'agit d'un problème de santé publique majeur". Jean-François Delfraissy incite donc le gouvernement à un retour en présentiel à partir de la fin des vacances de février, pour "sauver" le second semestre. Il ajoute enfin : "On demande énormément à cette population, on doit tenir compte de ces enjeux sociétaux et psychique."

Le Conseil scientifique a remis de nouvelles recommandations au gouvernement en vue du Conseil de défense sanitaire qui se tient ce mercredi à l'Elysée. Après cette réunion prévue à l'Elysée, suivie du Conseil des ministres, il reviendra au gouvernement de Jean Castex d'en présenter les conclusions jeudi.La semaine dernière, lors de son point presse hebdomadaire, Jean Castex n'avait pas eu un mot pour les étudiants ou l'enseignement supérieur et la réouverture des universités, alors qu'il était très attendu sur la réouverture des restaurants ou remontées mécaniques.Ce jeudi 14 janvier, il semble qu'il soit obligé d'annoncer de nouvelles mesures ou au moins un calendrier...Pourtant mardi 12 janvier à l'Assemblée Nationale Jean Castex déclarait que l'évolution de la situation sanitaire "ne nous laisse que peu de marges de manoeurvre", pour la reprise des cours en présentiel... envisageant "d'adapter les dispositifs d'accompagnement". Jean Castex rencontrera ce vendredi 15 janvier la communauté universitaire pour faire un bilan des mesures actuelles et futures.