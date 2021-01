Covid-19. Vers un retour en amphi un jour par semaine

Après une grande journée de mobilisation et la grogne des étudiants le président de la république, Emmanuel Macron, était ce jeudi à l’université de Saclay, pour débattre avec les étudiants sur leurs difficultés du fait de la pandémie.





Le président souhaite encore accélérer le retour des étudiants en amphi

Vidéo. Extraits de l'échange entre Emmanuel Macron et les étudiants à Saclay

Aider les étudiants pour se nourrir

Aide psychologique avec un « chèque-psy »

Alerté de nombreuses fois par des étudiants sur leur difficulté à suivre leurs cours exclusivement en ligne, Emmanuel Macron a souhaité que les étudiants puissent aller un jour par semaine à l'université. « Un étudiant doit avoir les mêmes droits qu'un salarié (...) S'il en a besoin, il doit pouvoir revenir à l'université un jour par semaine pour faire du présentiel en td ou en cours » dans des amphis avec une jauge maximum de 20%, a indiqué le chef de l'Etat au cours d'un échange avec des étudiants à l'université de Paris-Saclay (Essonne).«J'ai bien entendu la demande du président, je vais le dire aux universités, nous allons travailler ensemble pour faire en sorte que ce soit possible, c'était l'étape d'après, tout le monde en sera ravi », a abondé la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal.C'était déjà un voeu que le président avait formulé début décembre , mais rattrapé par l'évolution de l'épidémie, seul un retour des premières années par petit groupe de 10 étudiants avaient pu faire leur rentrée en janvier.Il a aussi tenu à apporter son soutien de manière concrete aux étudiants en annoncant «deux repas à 1€ par jour, même pour les non-boursiers et internationaux». Afin de soutenir les étudiants qui ne peuvent subvenir à leurs besoins du fait de la pandémie, le président de la République affirme que la possibilité de déjeuner et dîner dans les restaurants universitaires pour 1 euro le repas sera ouverte aux non-boursiers au second trimestre universitaire.Cette mesure sera mis en place d'ici la fin du mois selon la volonté du président de la République.Alors que lors de cet échange, Emmanuel Macron a pu entendre de nombreux témoignages d'étudiants vivant de plus en plus pas la solitude et l'isolement liés à la crise sanitaire et à la mise en place de cours en distanciel, il a part ailleurs aussi confirmé la mise en place d'un « chèque-psy », pour venir en aide aux plus fragiles d'entre eux.Evoquée c'est derniers jours, la mesure avait été quelque peu précisée ce mercredi par Jean Castex. Le Premier ministre expliquant qu'il pourrait s'agir d'un chèque permettant de « couvrir deux/trois consultations, soit l'équivalent d'une centaine d'euros. Il ne faut pas que les étudiants aient à avancer les frais, vue la situation c'est impossible. » Emmanuel Macron n'est pas plus rentré dans les détails.

Pendant une heure le président de la république a échangé directement en répondant aux questions des étudiants sur tous les sujets : malaises, isolement, repas, cours à distance, bibliothèques, sport...

Pour conclure le président de la république a tenu à remercier les étudiants pour leur solidarité, leur force collective. Il a tenu à préciser que «La phase dans laquelle on rentre est bourrée d'incertitude... les semaines à venir seront compliquées, le retour à la normalité ne se fera pas avant la rentrée de septembre.»«cette crise doit nous rentre plus fort, vous êtes la génération qui a vécu le terrorisme, le changement climatique, la crise du covid-19... mais en ayant résister à tout cela vous êtes une chance pour la nation pour bâtir la suite.»