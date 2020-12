Cyberpunk 2077 interdit de live stream et de let's play

Repoussé à de nombreuses reprises, le jeu le plus attendu de cette fin d’année "Cyberpunk 2077" sort officiellement le 10 décembre prochain. Une poignée de chanceux ont tout de même réussi à mettre la main sur des copies déjà distribuées dans le commerce. Et certains en ont profité pour diffuser des images inédites de gameplay, notamment sur les plateformes Twitch et YouTube. Le studio et éditeur polonais du jeu, CD Projekt RED, a vu rouge. Il a indiqué dans un communiqué officiel qu’il supprimera tout le contenu lié au jeu avant sa sortie : « C'est pourquoi nous vous demandons de ne PAS diffuser / jouer ou publier un contenu similaire avant le 9 décembre, 12 h. Nous enverrons MAX-TAC après tous ceux qui le font. »





Une menace pas si virtuelle

Cyberpunk 2077 : un mode photo ultra complet

Cyberpunk 2077 : le trailer officiel du mode photo

La menace dont parle le communiqué s'appelle la MAX-TAC, du nom de la branche de la police chargée de supprimer les événements cyber-psycho-criminels dans l’univers de. Peu de chances que des cyber-flics viennent toquer à la porte des streamers mais CD Projekt RED fera officiellement tout son possible pour faire retirer les vidéos incriminées.Ces fuites n’empêchent pas le travail de promotion de continuer. Entre autres modes de jeu,disposera d'un mode photo très poussé. On pourra ainsi mettre le jeu en pause pour prendre des clichés sous l’angle désiré. Exposition, contraste, hautes lumières, profondeur de champ, il y aura même une poignée de filtres à disposition. Nouveauté notable : la possibilité de placer jusqu'à cinq autocollants sur les photos. Et se constituer ainsi des souvenirs de ce futur tribal.L'éditeur du jeu Cyberpunk2077 a diffusé un trailer vidéo (ci dessous) dédié au mode photo du jeu - une bonne occasion d'avoir un aperçu du monde apocalyptique dans lequel vous pourriez prochainement évoluer : un futur proche au style Blade runner ou Akira.Voici 2 photos issues de ce trailer pour illustrer le "mode photo"... il reste plus que le bouton "encadrement" ou "poster" pour décorer sa chambre ou son salon en donnant une touche apocalyptique "Cyberpunk2077" à sa déco.