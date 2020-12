Cyberpunk 2077 : tout ce qu'il faut savoir avant d'y jouer

Plusieurs fois repoussée, la sortie événement du jeu de science-fiction Cyberpunk 2077 se rapproche. Le jeudi 10 décembre 2020, la ville de Night City sera enfin ouverte aux gamers. Voilà ce qu’il faut savoir avant d’y mettre les pieds. Sans spoilers.



Le jeu Cyberpunk 2077 est un jeu de rôle et de tir à la première personne à jouer sur PC, PS4, Xbox One, Stadia, Xbox Séries et PS5. Il est développé depuis plusieurs années par le studio polonais CD Projekt RED à qui l’on doit l’adaptation réussie de la saga The Witcher en jeux vidéo. Avec Cyberpunk 2077, fini le décor médiéval. Ici, c’est la ville futuriste de Night city qui sert de toile de fond à un scénario violent et pessimiste. Comme tout bon RPG, l’aventure débute par la création de son avatar. Femme ou homme, on peut même définir son passé : divorcée, veuf, passionnée, etc. Par défaut, il s’agira d’un mercenaire prénommé "V".





À l’origine, un jeu de rôle papier

Cyberpunk 2077 : le trailer officiel pour plonger dans l'ambiance

Une ville et des bugs

Cyberpunk 2077 interdit de live stream et de let's play

Créé par l’Américain Mike Pondsmith en 1988, le jeu de rôle papier Cyberpunk 2020 se déroule dans un futur pas vraiment aimable en Californie du Nord. Les très grandes entreprises et les nouvelles technologies asservissent l’humanité. Leest ici synonyme de rébellion, de dangers, d’excitation, un concentré de gros flingues, de sexe et de drogues.n’est pas une adaptation directe du jeu de rôle, mais une suite visuellement bluffante dans l’univers violent d’une métropole corrompue. Le but : acquérir toujours plus de nouvelles armes et autres améliorations cybernétiques comme le piratage à distance. Attention, cette cité ouverte d’une trentaine de km2 pour une quarantaine d’heures de jeu est assez buggée. Et l’intelligence artificielle et la conduite en ville laissent à désirer. Pour le reste, la virée est à tomber.