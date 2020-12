Cyberpunk 2077 : un million de joueurs en simultané sur Steam, un record

Officiellement lancé cette nuit peu après minuit, le jeu événement de l’année s'empare déjà d'un record, celui du titre solo ayant réuni le plus grand nombre de joueurs connectés en simultané sur Steam. Cyberpunk 2077 a ainsi rassemblé 1 003 264 de joueurs connectés simultanément sur la plateforme de Valve au plus fort de la nuit. Le précédent record était détenu par Fallout 4, qui avait rassemblé 472 962 joueurs à son lancement en novembre 2015. Autant dire que le nouveau record double largement ce chiffre. Le titre a également atteint le million de spectateurs en simultané sur Twitch et le studio revendique sur les réseaux sociaux huit millions de précommandes du jeu depuis son annonce.





Cyberpunk 2077 : mise en garde pour les joueurs épileptiques



Des versions PS4 et XBox One mises en causes

Visuellement impressionnante, la ville de Night City est aussi largement saturée de néons. La balade serait ainsi particulièrement propice au déclenchement de crises d’épilepsie. Une expérience vécue par une journaliste du site Game Informer après une séance de jeu comportant des “clignotements rapides de lumières, notamment rouges et blanches”. CD Projekt RED a promis l’ajout d’un avertissement supplémentaire relatif aux risques d’épilepsie dans les prochaines mises à jour proposées par le studio.propose-t-il une expérience dégradée sur Xbox One et PS4 ? Plusieurs sites ont publié des phases de jeu marquées par de nombreux bugs et des graphismes indignes de 2020, sans oublier plantages et autres saccades. Même sur Xbox Series X et PS5, les graphismes ne sont pas encore convaincants. En attendant le patch Day One.