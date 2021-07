Danse Avec les Stars 11 : Découvrez le casting complet

Danse Avec les Stars reviendra bientôt sur TF1 pour une onzième saison. Découvrez dès maintenant la liste des célébrités qui participeront à cette nouvelle édition du concours de danse tant apprécié par le public.



Comme chaque année, Danse avec les Stars revient pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Camille Combal et Karine Ferri, toujours chargés de la présentation, animeront à nouveau la fameuse compétition de danse, qui oppose douze personnalités. Toutes associées à un danseur professionnel, elles devront travailler dur pour prouver au public qu’elles méritent de remporter le trophée de DALS. Bien sûr, le jury sera encore au rendez-vous pour observer leurs prestations. Cette année, Chris Marques se tiendra aux côtés de Jean-Paul Gaultier et de la danseuse Denitsa Ikonomova. Un ancien danseur étoile ayant exercé à l’Opéra de Paris devrait aussi rejoindre l’équipe. Du côté des candidats, les noms des stars qui s’affronteront lors de cette saison 11 ont enfin été révélés.





Danse Avec les Stars : La liste des personnalités de la saison 11 dévoilée

Les rumeurs qui évoquaient la possible participation de la chanteuse Wejdene, interprète de “Coco”, et du Youtubeur Michou ont été confirmées par la production. Quatre chanteurs rejoindront aussi le programme de TF1 : Bilal Hassani, Lââm, Lola Dubini et Tayc. Célèbre également pour sa voix et la qualité de son jeu d’acteur, Jean-Baptiste Maunier (Les Choristes) viendra lui aussi s’essayer aux danses de salon. Déjà connues sur le petit écran, Lucie Lucas (Clem) et Aurélie Pons (Demain Nous Appartient) seront aussi au rendez-vous pour cette saison 11 de Danse Avec les Stars. Moussa, ancien candidat de Koh-Lanta, et l’humoriste Gérémy Crédeville complètent la partie francophone de ce casting. En effet, ils devront également se mesurer à une star internationale : Dita Von Teese.