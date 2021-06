Danse avec les stars : Wejdene et Michou pourraient rejoindre la saison 11

Le fameux concours de danse de TF1 reviendra en 2021. Si la date de diffusion de Danse avec les stars 11 est encore inconnue, quelques célébrités ont déjà été évoquées pour le casting, dont la chanteuse Wejdene et le youtubeur Michou.



À l’origine prévue pour octobre 2020, la onzième saison de Danse avec les stars sera finalement diffusée cette année en raison de la pandémie. La production n’a pas encore communiqué sur la date de lancement de cette édition. Toutefois, le concept restera semblable aux années précédentes. Des célébrités seront donc associées à des danseurs professionnels afin de s’affronter lors d’un concours présenté par Camille Combal et Karine Ferri. L’influenceuse Jazz, la chanteuse Lola Dubini et d’anciens candidats de Koh-Lanta ont été évoqués pour prendre part à l’émission avant son report. Rien n’a encore été confirmé, mais deux nouveaux noms semblent avoir été ajoutés à la liste des participants potentiels pour cette prochaine saison. Le youtubeur Michou et la chanteuse de RnB Wejdene rejoindraient ainsi le casting de DALS 11.





Wejdene et Michou : Deux nouveaux candidats pour Danse avec les stars 11 ?

Célèbre auprès du jeune public français, Wejdene est une artiste de 17 ans, principalement connue pour ses titres “Anissa” et “Coco”, qui ont notamment remporté un franc succès sur Tik Tok. Sa participation à la saison 11 de Danse avec les stars a été évoquée pour la première fois par le journaliste Clément Garin, qui a affirmé que la chanteuse aurait accepté de rejoindre le programme de TF1. Également populaire auprès des jeunes internautes, Michou s’est quant à lui fait connaître via YouTube. Sur sa chaîne, le youtubeur de 19 ans partage des vidéos humoristiques ou consacrées au jeu Fortnite. La présence de ces deux célébrités dans Danse avec les stars 11 n’a pour l’instant pas été confirmée par la production. Il faudra donc attendre pour être certains de leur participation.