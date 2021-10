Dates du Bac 2022 : le calendrier des épreuves de spécialité en mars

Suite de la réforme du Bac depuis l'édition 2021, les candidats en Terminale doivent maintenant passer en mars 2 premières épreuves écrites de spécialité avant les épreuves finales en juin (philo et grand oral).



Contrairement au contrôle continu qui se déroule tout au long de l'année, les épreuves de spécialités sont des épreuves écrites nationales organisées en même temps pour toutes les académies.

Pour chaque spécialité un jour et une heure sont imposés et voici le calendrier prévu pour le Bac 2022.



Rassurez-vous un seul examen peut avoir lieu par jour ! Vous serez convoqué personnellement afin de connaitre votre jour de passage d'examen pour votre spécialité si celle-ci est possible soit le lundi soit le mardi.





Calendrier des épreuves de spécialités du Bac 2022 Série Générale

Date du Bac 2022 - Série Générale - Epreuves de spécialités Spécialité Métropole, Mayotte

(heure de Paris) Guadeloupe, Guyane, Martinique, et St Pierre (heure des Antilles) - Lundi 14 mars et Mardi 15 mars 2022 - Histoire Géo, géopolitique et sciences politiques 14h - 18h 8h -12h Humanités, littérature et philosophie 14h - 18h 8h -12h Mathématiques 14h - 18h 8h -12h Physique-chimie 14h - 17h30 8h - 11h30 Sciences économiques et sociales 14h - 18h 8h - 12h Numérique et sciences informatiques 14h - 17h30 8h - 11h30 Sciences de l'ingénieur 14h - 18h 8h - 12h Sciences de la vie et de la Terre 14h - 17h30 8h - 11h30 Arts 14h - 17h30 8h - 11h30 Mardi 15 mars Langues, littératures et cultures étrangères et régionales 14h - 17h30 8h -11h30 Mercredi 16 mars Littérature et langues et cultures de l'Antiquité 14h - 18h 8h - 12h Biologie-écologie 14h - 17h30 8h - 11h30

Calendrier des épreuves de spécialités du Bac 2022 Séries Techno

Date du Bac 2022 - Séries Techno - Epreuves de spécialités Spécialité Métropole, Mayotte

(heure de Paris) Guadeloupe, Guyane, Martinique, et St Pierre (heure des Antilles) Lundi 14 mars 2022 STL Physique-chimie et mathématiques 14h - 17h 8h -11h STI2D Physique-chimie et mathématiques 14h - 17h 8h -11h STD2A Analyse et méthodes en design 14h - 18h 8h -12h ST2S Chimie, biologie et physiopathologie humaine 14h - 18h 8h -12h STMG Management, sciences de gestion et numérique 14h - 18h 8h - 12h STHR Economie gestion hôtelière 14h - 18h 8h - 12h S2TMD Culture et sciences choré/musicales/théâtrales 14h - 18h 8h - 12h Mardi 15 mars STMG Economie et droit 14h - 18h 8h - 12h STL Biochimie-biologie-biotechnologie ou sc physiques et chimiques en laboratoire 14h - 17h 8h -11h STD2A Conception et création en design et métiers d'art 14h - 18h 8h - 12h STI2D Ingénierie, innovation et développement durable 2I2D avec un enseignement spécifique 14h - 18h 8h - 12h ST2S Sciences et techniques sanitaires et sociales 14h - 17h 8h -11h

Vous êtes convoqué sur 2 journées, un enseignement de spécialité par jour. Aucun cours de terminale n'aura lieu les lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 mars 2022 ; les lycées et établissements organiseront des activités adaptées selon les disponibilités des locaux et profs pour les élèves des classes de seconde et de première.Les cours d'enseignement de spécialité en Terminale reprendront dès la semaine suivante le lundi 21 mars 2022.

