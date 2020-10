Dates du Bac 2021

RESULTATS DU BAC 2020 Officiels et gratuits Accédez ici aux résultats

Le calendrier des épreuves finales du Bac 2021 en Terminale

Lundi 15 et mardi 16 mars 2021 : épreuves écrites de spécialité (durée de 3h30 à 4h pour l'écrit). Cours suspendus pendant 3 jours pour les élèves de 1ere et seconde





: épreuves écrites de spécialité (durée de 3h30 à 4h pour l'écrit). Cours suspendus pendant 3 jours pour les élèves de 1ere et seconde Mercredi 17 mars : épreuves à faibles effectifs comme les langues, littératures et cultures étrangères et régionale (LLCER) et les arts (durée de 3h30 à 4h pour l'écrit).





épreuves à faibles effectifs comme les langues, littératures et cultures étrangères et régionale (LLCER) et les arts (durée de 3h30 à 4h pour l'écrit). Du jeudi 18 au vendredi 26 mars : épreuves pratiques et orales des enseignements de spécialité.





épreuves pratiques et orales des enseignements de spécialité. Jeudi 17 juin : date de l'épreuve écrite de philosophie (4 heures)





date de l'épreuve écrite de philosophie (4 heures) Du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet : épreuves du Grand oral (20 minutes - convocation à venir pour préciser votre rendez-vous)

Dates du Bac français pour les Premières

Du 21 juin au 2 juillet : épreuves orales du bac français pour les élèves de première (20 minutes).





épreuves orales du bac français pour les élèves de première (20 minutes). Jeudi 17 juin : épreuves écrites du bac français (4 heures)

Le calendrier des évaluations communes de contrôle continu

Résultats du Bac à partir du 6 juillet.

Epreuves orales de rattrapage

Bac Pro 2021 : dates du Bac Séries Professionnelles

Un calendrier Parcoursup aligné avec celui du Bac

Cette réforme du Bac (général et techno) comprend 3 grandes mesures : la disparition des filières ES, S, L... au profit d'un tronc commun et de multiples spécialités, moins d'épreuves finales écrites... remplacées par plus de contrôle continu, et pour finir : l'introduction d'un grand oral de 20 minutes.Mercredi 30 septembre 2020, le Ministère de l'Education nationale a communiqué les dates du Bac 2021 afin de rassurer l'ensemble des élèves et parents sur la bonne tenue des examens et la poursuite de la réforme qui a été mouvementé avec les mouvements de contestation de professeurs.Les élèves passeront un total quatre épreuves écrites (au lieu de 7) : l'épreuve du bac français en fin de l’année de première. Et en fin de de terminale, les élèves passeront en mars les écrits des deux spécialités, puis la traditionnelle épreuve du bac philo au mois de juin.Les notes obtenues à ces examens finaux (ainsi qu’aux épreuves de Français qui restent en classe de première), représenteront 60 % de la note finale - et 40% pour les épreuves de contrôle continu appellé maintenant « évaluations communes » et non plus « épreuves communes de contrôle continu (E3C) ».Les bacs pros ne sont pas touchés par cette réforme, mais seront remaniés plus tard par le gouvernement.En plus de ces épreuves finales, les épreuves de contrôle continu auront lieu aussi en parallèle en classe de Première et Terminale.En première : une série au 2e trimestre (entre janvier et la mi-mars), et une deuxième série au 3e trimestre (entre avril et la mi-juin).En terminale : une série au 3e trimestre (entre avril et juin)Les résultats du Bac 2021 , pour les académies en métropole, seront dévoilés le mardi 6 juillet 2021 (à partir de 8h30). Toutes les académies publieront en même temps (dans la matinée) les résultats (notes, mentions...) pour les 3 filières : générales, techno et pro. Après une année 2020 avec des taux record de réussite ( 98% pour la voie générale ) les résultats du Bac 2021 seront très attendus.Les épreuves de rattrapage (oraux du second groupe) ainsi que l'épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel se dérouleront dans l'ensemble des académies dès le lendemain des résultats : du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021 inclus. Les résultats de ces épreuves de rattrapage seront affichés le soir même de chaque journée.Le calendrier officiel et détaillé des épreuves écrites du bac général 2021 reste encore à être publié au Journal Officiel... pour obtenir les horaires des épreuves terminales du premier groupe, passées à la fin de l'année de terminale, mais aussi les dates des épreuves anticipées en fin de première. Ce calendrier détaillé est normalement communiqué en décembre chaque année - patience !Les épreuves finales du Bac pro - non concerné par la réforme 2021 du Bac - auront lieu du 16 au 23 juin 2021, sans plus de précisions épreuves par épreuve - patience ! Voici pour rappel le détails du calendrier communiqué en 2020.Les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat professionnel sont fixées lespour la Métropole et l'ensemble des académies d'outre mer.Pour la Métropole : les épreuves écrites du domaine général auront lieu respectivement :- le mercredi 17 juin pour l'épreuve de français (9h30 - 12h) et d'histoire-géographie et éducation civique (14h - 16h) ;- le jeudi 18 juin pour l'épreuve de prévention, santé et environnement (9h30 à 11h30) et d'économie-droit et d'économie-gestion (14h - 16h30 ou 14h - 16h ).- le vendredi 19 juin pour celles d'arts appliqués et de cultures artistiques (10h - 11h30 );Retrouvez en détails toutes les dates du Bac Pro 2020 ici.Des calendriers spécifiques à chaque spécialité de baccalauréat professionnel feront l'objet, comme chaque année, d'un courrier particulier de la direction générale de l'enseignement scolaire. Les dates des épreuves orales et pratiques sont fixées par les recteurs, dans chaque académie.La procédure d'admission post bac Parcoursup sera alignée avec ces épreuves pour éviter d'ajouter le stress des épreuves au stress de l'orientation :ouverture de la plateforme et saisie des voeux: fin de formulation des voeux sur Parcoursup

