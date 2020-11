Déconfinement et formation. Nos réponses à vos questions suite aux annonces

Au lendemain du discours du président sur l’allègement des mesures de confinement, nous répondons à vos questions suite aux nombreuses informations délivrées pour ce déconfinement en 3 étapes.



Rappel des annonces ici > Les universités restent fermées jusqu'à fin janvier : les 3 étapes du déconfinement



Un mois après son discours annonçant le reconfinement du pays, Emmanuel Macron a esquissé mardi soir les étapes de la levée de cette mise sous cloche, face à l'épidémie de coronavirus qui continue de toucher les services hospitaliers.



Je dois me rendre à la fac, pour des cours en présentiel. Quelle case dois-je cocher sur mon attestation ?

En attendant le 15 décembre et la prochaine étape du déconfinement, vous devez cocher la première case de votre attestation « Déplacement entre le domicile et un établissement d'enseignement » et vous munir de justificatifs (un certificat de scolarité, ainsi qu'une attestation signée par votre faculté feront l'affaire). Cette attestation de déplacement sera valable toute la durée du trajet et des cours.



Ma fac, à plus de 500 km de chez moi, annonce deux jours d'examen en présentiel mi-décembre. Ai-je le droit de m'y rendre ?

Oui, « Chaque fois que c'est possible, il faut essayer de maintenir les examens traditionnels », a insisté auprès de nos confrères des Echos la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, dès le 20 novembre. Si les examens ont lieu avant le 15 décembre, vous devrez vous munir d'une attestation sur laquelle vous aurez coché la première case, ainsi que d'un justificatif (convocation à l'examen ou attestation signée de la faculté). Après le 15, plus aucun justificatif ne sera nécessaire pour effectuer le trajet en dehors des horaires du couvre-feu (21h à 7h).



La situation dans les écoles, collèges et lycées va-t-elle évoluer ?

Malgré le reconfinement, les cours ont continué à être assurés ces dernières semaines en présentiel. La situation était différente dans les lycées avec pour seule obligation le maintien d'au moins 50 % d'enseignement en présentiel pour chaque élève. Les universités avaient basculé totalement dans l'enseignement en ligne. Ces dispositions vont changer à compter du 20 janvier. C'est à cette date que tous les cours au lycée pourront reprendre en présentiel, à condition que le niveau de circulation du virus reste limité. Avec les mêmes réserves, les universités pourront quant à elles ouvrir 15 jours plus tard, a précisé Emmanuel Macron.



Stages et jobs. Doit-on rester totalement en télétravail ?

Pour rappel, le télétravail lors de cette période n'est pas obligatoire, mais vivement encouragé par l'exécutif. « L'allègement » du confinement ne vient pour le moment pas changer la règle établie, ou plébiscitée, depuis le reconfinement. Le gouvernement souhaite que tout salarié en mesure de travailler de chez lui continue à la faire. Emmanuel Macron a d'ailleurs à peine évoqué le sujet mardi soir. Malgré l'assouplissement des déplacements dès samedi, « il faudra donc continuer à rester chez soi, à télétravailler quand cela est possible, à renoncer aux réunions privées, aux rassemblements familiaux, à tous les déplacements non nécessaires », a-t-il détaillé.



Est ce que les autos-écoles vont rouvrir ?

La réponse est encore en suspens, mais devrait être rapidement tranchée. Invité de France Inter ce mercredi matin, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a déclaré qu'il allait « y travailler aujourd'hui avec le Premier ministre ». « Nous souhaitons l'ouverture la plus rapide des auto-écoles pour que chacun puisse passer son permis dans les meilleures conditions. (...) Cela peut-être ce week-end », a-t-il aussi souligné.





