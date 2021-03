Des astuces pour se détendre entre deux cours

Alors que la plupart des cours universitaires se déroulent en ligne actuellement, les 18-25 ans passent de longues heures devant leur écran d’ordinateur chaque jour. À cela, s’ajoutent les éléments stressants qui font le lot du quotidien de tous les étudiants français, ou presque : la pression des examens universitaires, la peur de l’avenir et les dépenses (loyer, courses, transport…) à gérer d’une main de maître pour éviter toute mauvaise surprise. Avec tout cela, on peut le dire, une fois le lycée terminé et une fois lancés dans les études supérieures, les jeunes Français doivent jongler entre de nombreux impératifs, sans avoir beaucoup l’occasion de profiter de moments de détente.



Des moments de détente qui sont pourtant essentiels pour leur bien-être mental ! Pour changer la donne, découvrez quelques astuces simples pour se relaxer entre deux cours, que ce soit à l’université ou sur Zoom, depuis la maison !





1/ L’écoute de musique

2/ Les jeux en ligne

Pour les Millennials français, à savoir les jeunes âgés de 18 à 35 ans, la musique est un loisir privilégié. On estime que cette cible écoute en moyenne deux heures de musique chaque jour, c’est dire ! Aussi, plusieurs études menées ces dernières années ont montré que l’écoute de leurs titres préférés permettait aux jeunes de mieux vivre certaines périodes compliquées. Concrètement, selon une étude signée Harman International, 9 jeunes sur 10 estiment que la musique les a déjà aidés à surmonter un moment difficile . Et c’est surtout vrai en période de stress que le besoin de cet élément se fait le plus ressentir, devant les périodes d’ennui, de dépression et de rupture sentimentale.Dans ce contexte, il est clair que l’écoute de musique est une solution idéale pour relâcher le temps de quelques minutes la pression des cours : que l’on se mette sa chanson douce préférée dans les oreilles en fermant les yeux ou que l’on se déchaîne sur des titres énergiques, la manière d’écouter la musique importe finalement peu. Chacun ses goûts et ses envies après tout. Ce qui compte, c’est le plaisir ressenti à l’écoute des notes !Qui dit étudiants dit jeunes insouciants qui aiment passer leur temps libre à jouer, qu’ils soient seuls ou entre amis. Et là encore, à chacun ses préférences ! Certains apprécieront le fait de se lancer dans une partie de jeu rapide sur leur console préférée tandis que d’autres s’amuseront davantage en misant sur des jeux disponibles sur les réseaux sociaux. En la matière, Snapchat, via Snap Games , sa plateforme de jeux multijoueurs, dispose de nombreuses activités amusantes qui séduisent grandement la jeune génération.D’autres encore aimeront s’inviter sur des casinos en ligne pour s’adonner à l’activité tendance du moment : le poker en ligne. C’est un fait, depuis le printemps 2020, on note que le nombre de Français se passionnant pour le poker en ligne est en constante augmentation. Et cela se vérifie notamment auprès des 18-30 ans, grâce à une pratique qui peut désormais se faire en ligne, où qu’ils soient et quelle que soit l’heure. Un atout quand on sait que leurs emplois du temps universitaires ne sont pas toujours faciles à suivre ! À ce sujet, pour jouer au poker en ligne, il est important de s’assurer de privilégier un site de jeu 100% sécurisé : à l’heure où le budget des jeunes Français est souvent tendu, il convient d’être sûr de s’amuser sur un site règlementaire où aucune mauvaise surprise ne pourrait venir gâcher la fête !

Le smartphone, un atout pour se détendre ! - Photo par nastya_gepp, CC0

3/ La promenade express

4/ L’appel à un ami

Pour les étudiants qui ont l’impression de passer leur vie sur les écrans et qui ont besoin de souffler un peu, au sens propre comme au figuré, la meilleure activité à adopter entre deux cours est la petite promenade en extérieur. Quel que soit l’environnement qui entoure le logement et quelle que soit la météo, le fait de marcher dehors, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes, permet de faire beaucoup de bien. À l’esprit comme au corps d’ailleurs !Alors certes, une marche quotidienne autour de l’immeuble ou de l’université peut sembler très répétitive, mais cela s’avère très bénéfique à court comme à long terme : l’activité physique est primordiale jour après jour. Cela permet de mieux réfléchir, d’évacuer certaines tensions et de mieux dormir.Pour les jeunes Français, l’amitié est une valeur essentielle. Il ne se passe pas un jour sans qu’ils ne discutent avec leurs groupes d’amis, que cela se passe en vrai ou par messages. Alors, pour retrouver le moral et profiter d’une discussion qui rebooste, pourquoi pas troquer les échanges habituellement écrits par un appel direct ? Rien ne vaut le fait d’entendre la voix des gens qu’on aime pour retrouver du baume au cœur et échanger quelques rires qui permettent d’affronter plus facilement le stress quotidien !