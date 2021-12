Digital, finance, conseil... les Bac+5 profitent de la reprise économique

2020 restera comme l’un des pires millésimes en matière d’emploi pour les jeunes diplômés de niveau bac +5, avec une baisse de 16 % de leur insertion professionnelle selon l’Apec (Association pour l’emploi des cadres). Un reflux dû à la crise sanitaire, synonyme d’un manque de débouchés à l’étranger et d’un recrutement timide chez nous.

Pour les jeunes sortis de leur formation en 2021, les chiffres ne seront connus qu’au printemps. Mais, sur le terrain, la sérénité est de mise. Les commerciaux, ingénieurs ou consultants, emplois typiques des bac +5, sont âprement recherchés.





Le digital monte toujours

Consultants visés

« Restons prudents tant que la crise n’est pas derrière nous » José Milano Directeur général du groupe Omnes Education (ex-Inseec U)







L’emploi est-il au rendez-vous dans toutes les filières de vos écoles ?

Au sein de la promotion 2020, la dernière dont nous avons les chiffres, l’insertion avait d’abord été difficile avant de repartir. Si bien que le taux d’emploi sur 12 mois est le même qu’avant la crise. Tous les secteurs embauchent des manageurs et des ingénieurs ; les métiers plus créatifs semblent encore en retrait. En 2021, les demandes d’accompagnement de nos diplômés dans notre Career Center, n’ont pas augmenté. C’est bon signe !



La période est donc propice aux bac +5…

Oui, mais restons prudents tant que la crise n’est pas derrière nous. L’économie a été fortement soutenue ces derniers mois et les éventuelles défaillances d’entreprises n’interviendront pas avant 2022. Des mouvements sont à prévoir : nous anticipons que bien des salariés chercheront à se reconvertir. Soit parce que leur entreprise ou secteur auront été impactés, soit parce qu’ils font un autre choix de vie, autre tendance forte.



L’emploi, ce sont aussi les stages et l’alternance. Comment se portent-ils ?

L’alternance connaît une augmentation énorme. Son modèle est salué par tous et les entreprises bénéficient encore d’aides exceptionnelles de l’État. Songez qu’un apprenti de niveau master revient à environ 2 000 euros par an, contre 35 000 pour le salaire d’un diplômé de même niveau.

Quant aux stages, ils restent très appréciés. La demande des employeurs ne faiblit pas ni celle des étudiants, même s’ils ne font pas tous le choix de l’apprentissage. Au sein de la promotion 2020, la dernière dont nous avons les chiffres, l’insertion avait d’abord été difficile avant de repartir. Si bien que le taux d’emploi sur 12 mois est le même qu’avant la crise. Tous les secteurs embauchent des manageurs et des ingénieurs ; les métiers plus créatifs semblent encore en retrait. En 2021, les demandes d’accompagnement de nos diplômés dans notre Career Center, n’ont pas augmenté. C’est bon signe !Oui, mais restons prudents tant que la crise n’est pas derrière nous. L’économie a été fortement soutenue ces derniers mois et les éventuelles défaillances d’entreprises n’interviendront pas avant 2022. Des mouvements sont à prévoir : nous anticipons que bien des salariés chercheront à se reconvertir. Soit parce que leur entreprise ou secteur auront été impactés, soit parce qu’ils font un autre choix de vie, autre tendance forte.L’alternance connaît une augmentation énorme. Son modèle est salué par tous et les entreprises bénéficient encore d’aides exceptionnelles de l’État. Songez qu’un apprenti de niveau master revient à environ 2 000 euros par an, contre 35 000 pour le salaire d’un diplômé de même niveau.Quant aux stages, ils restent très appréciés. La demande des employeurs ne faiblit pas ni celle des étudiants, même s’ils ne font pas tous le choix de l’apprentissage.

Spécial Masters - Le Parisien Etudiant

Bac+5 : pourquoi les étudiants sont de plus en plus nombreux à jouer les prolongations



Hélène, Nathan, Séléna : portraits de 3 étudiants qui ont réussi à lier passion et métier au moment du Master