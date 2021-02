Diplômes : le DUT devient le BUT (Bachelor universitaire de technologie)

Modifier un diplôme si attractif et très bien identifié des recruteurs n’est pas fréquent. Depuis sa création en 1966, le DUT (diplôme universitaire de technologie), dispensé dans les IUT (instituts universitaires de technologie) séduit, jusqu’à devenir très sélectif. « L’année dernière, pour nos 500 places, nous avons reçu plus de 20 000 candidatures », illustre Michel Batoufflet, directeur de l’IUT de Ville-d’Avray (Hauts-de-Seine).





3 questions à Sophie Lengrand-Jacoulet Directrice de l’IUT d’Aix-Marseille



À qui profitera le plus ce passage en trois ans ?

Les entreprises font part depuis longtemps de leurs besoins de recruter au niveau bac +3 ; de leurs côtés, les étudiants, de plus en plus mobiles, auront des passerelles plus simples avec les autres formations. Passer ce cap était donc intéressant pour tout le monde. Aujourd’hui, environ 10 % des diplômés d’un IUT vont sur le marché du travail. Nous espérons faire remonter ce taux à 50 % dans les années à venir. La dimension professionnelle est au cœur de la création du BUT.



Avez-vous dû revoir toute votre organisation ?

Nous avons repensé nos programmes et notre pédagogie pour une durée de trois ans. Cependant, les points essentiels restent inchangés, à commencer par les 24 spécialités de DUT, qui resteront les mêmes en BUT. Ce nouveau diplôme s’aligne sur le reste de l’enseignement supérieur en licence-master-doctorat (LMD), tout en respectant aussi l’esprit de la réforme du bac.



Comme le nouveau lycée, le BUT est conçu de manière plus modulaire, mieux adaptable aux souhaits de chaque étudiant. Comment ?

Ce cursus est construit sur une logique de blocs de compétences. Chaque spécialité compte cinq blocs (gérer la paie, établir un bilan comptable, etc.), qu’on peut acquérir indépendamment les uns des autres. L'étudiant se rendra mieux compte des compétences acquises et de la manière dont il pourra s’en servir professionnellement. Cela donnera du sens aux choix de spécialités qu’il fera et sera également plus pratique pour les recruteurs. Au lieu de savoir quelles matières un étudiant a suivies, il saura de quelles compétences professionnelles concrètes il dispose, avant de le recruter.

