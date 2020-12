Doctorat. Après un Master : avez-vous pensé à la recherche ?

Chez elle, au Brésil, « ce serait presque choquant d’aller jusqu’au master 2 sans conclure ses études par un doctorat », explique Julia Thomaz, étudiante en doctorat à l’université de Paris-Nanterre. Le sujet de la thèse qu’elle est en train d’achever – qui étudie la poésie dans le contexte des conflits armés - l’a menée en France, de l’anthropologie à un master d’histoire des civilisations à l’EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales), jusqu’au doctorat en lettres. « Ces changements de discipline peuvent paraître atypiques, mais je me suis juste laissée guider par le sujet de ma thèse », souligne Julia. Le concours doctoral est très sélectif ; le profil du candidat et le sujet de sa thèse sont « observés de très près », mais une admission est synonyme d’un véritable début de carrière : « Vous obtenez un financement de votre thèse pendant trois ans et êtes dès lors considéré comme un vrai salarié », souligne-t-elle. Un profil spécial, à la fois étudiant, enseignant, et chercheur professionnel. Certes, il vaut mieux être organisé : « c’est l’une des clés pour parvenir à mener les différents aspects du travail à bien », mais, pour Julia Thomaz, « il faut surtout éviter l’élitisme intellectuel. Non, il ne faut pas être le plus intelligent du monde pour faire de la recherche. Si vous vous réveillez un matin avec une question à laquelle personne ne peut vous répondre, alors vous devenez chercheur. »





3 questions à Pierre Mutzenhardt, président de la commission recherche et innovation de la CPU (Conférence des présidents d’université)



On a rarement parlé autant de recherche que cette année. Prévoyez-vous un bond ces candidatures ?

Je ne me hasarderai pas à faire ce type de prévision, mais nous aimerions tous beaucoup accueillir davantage d’étudiants dans nos laboratoires ! L’actualité a, certes, mis la recherche biomédicale sur le devant de la scène, mais la société a besoin de former des chercheurs dans toutes les disciplines.



Lesquelles ?

Nous vivons dans un monde de transition – environnementale, sociétale, digitale… - et avons plus que jamais besoin d’une recherche indépendante qui s’intéresse à ces phénomènes. Les enjeux sont gigantesques, et requiert de la vision, de la passion... Nous devons œuvrer à ce que le doctorat soit mieux identifié par les étudiants.



Comment faire ?

En expliquant aux jeunes que les parcours de recherche, au lieu d'être élitiste, est plutôt un formidable ascenseur social. Dans beaucoup de pays, la recherche est vue comme une voie d'excellence, précisément parce qu'elle ne dépend que de vous, de votre travail et de votre vision. A nous de répéter aux jeunes que chercheur est un métier passionnant, pour quiconque a envie de comprendre, découvrir, et voir ses découvertes appliquées par la société.

