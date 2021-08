Dressing VIP by Maeva : Nabilla serait la première invitée de Maeva Ghennam

Alors qu’elle vient tout juste de terminer le tournage des “Marseillais vs le Reste du Monde 6”, Maeva Ghennam lancera bientôt sa propre émission sur 6play. D’après le compte Instagram @shayaratv, Nabilla devrait être la première célébrité à ouvrir son dressing aux caméras de “Dressing VIP by Maeva”.



Avec près d’une dizaine de saisons à son actif, Maeva Ghennam est l’une des candidates phares des émissions de télé-réalité de W9. Depuis “Les Marseillais : Australia” en 2018, jusqu’à la dernière édition du cross avec le Reste du Monde, la jeune femme a su s’imposer grâce à son fort caractère. Hors caméras, elle est suivie par de nombreux fans sur les réseaux sociaux. La production a donc décidé de lui offrir l’opportunité de présenter sa propre émission intitulée “Dressing VIP by Maeva”. À chaque nouvel épisode, l’influenceuse fera découvrir aux téléspectateurs les tenues qui se cachent dans les dressings des personnalités de la télé-réalité. Or, la première invitée à se prêter au jeu pourrait être Nabilla, d’après les récentes informations dévoilées par @shayaratv.





Maeva Ghennam à la découverte du dressing de Nabilla ?

Compte Instagram bien connu des amateurs de télé-réalité, @shayaratv possède souvent des informations exclusives sur les émissions de W9. Les internautes ont ainsi appris, via une story, que Nabilla pourrait être la première invitée de Maeva Ghennam dans “Dressing VIP by Maeva”. Jessica Thivenin a également été citée comme seconde participante. Toutefois, l’influenceuse étant actuellement enceinte, le tournage qui lui est consacré pourrait être décalé. Pour découvrir les premiers épisodes de l’émission présentée par Maeva il faudra patienter, puisque la date de diffusion est encore inconnue. Les fans de la jeune femme pourront tout de même la retrouver dès le 30 août sur W9 dans la sixième saison des “Marseillais vs le Reste du Monde”.