Ecole de management : former aux soft skills mais aussi des managers « augmentés »

Paris School of Business présentait récemment ses ambitions stratégiques pour 2025. L’Ecole de management postbac se concentre sur l’internationalisation des cursus et des nouveaux parcours hybrides augmentés. Philippe Jamet, directeur de Paris School of Business détaille ses projets d’accélérations stratégiques.



Vous souhaitez devenir la grande école de management augmenté, qu’entendez-vous par cette notion ?



Philippe Jamet. Nous voulons que chaque étudiante et étudiant accède à un univers d’hybridation en design, multimédia, arts et création, mode, arts de la scène grâce notamment aux ressources offertes par les autres écoles du groupe Galileo Global Education. Entrer chez nous c’est « augmenter » ses opportunités de s’ouvrir à des domaines très variés et augmenter ses chances de déceler et de valoriser ses talents.



L’hybridation est au cœur de votre développement pour 2025. Comment cette stratégie se traduit-elle ? Quels avantages en tireront les étudiants ?



P.J. L’hybridation est au cœur du projet pédagogique de PSB, pour former ses étudiants aux compétences du 21ème siècle identifiées par plusieurs études comme étant indispensables au manager de demain : agilité, créativité, esprit d’équipe, collaboration, esprit critique, intelligence émotionnelle… Afin de former les étudiants de PSB à ces nouvelles compétences, plusieurs initiatives sont mises en place et ont vocation à être déployées autour des soft skills et l’ouverture à des thématiques d’enrichissement. Ils disposeront ainsi des compétences culturelles, émotionnelles et de leadership utile aux entreprises et permises par la mise en œuvre de pédagogies innovantes : learning by doing, pédagogie par projets, hackatons, business cases… L’enseignement distanciel représentera 20%, afin de former les étudiants aux nouvelles pratiques notamment en lien avec le Télétravail et ayant cours actuellement au sein des entreprises.





Autre point clé : l’international. Comment souhaitez-vous dynamiser cet aspect à sein de PSB ?



P.J. En renforçant l’accessibilité de nos étudiantes aux expériences internationales dans le réseau des écoles du groupe Galileo Global Education. Nous avons également recruté de nouveaux enseignants-chercheurs issus de multiples pays, qui produisent une recherche académique de plus en plus tournée vers l’international.





Propos recueillis par Gilbert Azoulay