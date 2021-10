Ecoles d'ingénieurs : 2 jours pour tester les études en vrai

Année après année, l’attrait pour les écoles d’ingénieurs ne se dément pas sur Parcoursup . Ainsi en 2021, les écoles d’ingénieurs en 5 ans se plaçaient à la troisième place du classement des formations les plus demandées sur la plateforme d’orientation. L’offre est multiple : l’enseignement supérieur français compte 200 écoles d’ingénieurs, dont 60 accessibles après le bac, avec des spécialités et des programmes très différents les uns des autres.



Généralistes ou spécialisées, en informatique, aéronautique, électronique, télécoms... Mais face à une telle offre, pas facile pour un lycéen ou une lycéenne de terminale de se faire une idée précise de ce qu’on apprend en école d’ingénieurs, et encore moins de savoir comment choisir “la bonne école”, celle qui lui permettra de s’épanouir et de trouver des débouchés intéressants sur le marché du travail. Si les salons d’orientation et les journées portes ouvertes permettent de voir un peu plus clair dans l’offre de formation et de rencontrer des étudiants des établissements visés, une autre solution existe : s’immerger le temps d’un cours ou d’une demi-journée dans la vie de ces établissements. De plus en plus d’écoles mais aussi d’universités proposent ces “tests” grandeur nature.





Tester une école d’ingénieurs “IRL”

Une session en octobre et en février

Mais certaines écoles vont plus loin que les JPO, comme l’EIGSI, l’EPF et l’HEI, écoles d’ingénieurs généralistes post-bac. Toutes les trois se sont regroupées pour mettre sur pied l’opération ESSAI (Et si seulement j’aimais l’ingénierie ?), qui permet à des lycéens de s’immerger deux jours “pour de vrai” dans la peau d’un étudiant en ingénierie. Deux journées entières, de 9h à 18h, pendant lesquelles des lycéens et des lycéennes de terminale générale et STI2D sont accueillis sur le campus de l’une des 3 écoles. “Il n'est pas évident pour un lycéen de terminale de savoir en quoi consistent des études d'ingénierie, explique Marie-Catherine Leblanc, responsable de l’opération au sein de l’EIGSI.Certains des jeunes qui viennent pour cette immersion savent déjà assez précisément ce qu’ils veulent faire, d’autres non, en leur permettant de participer à des cours nous les aidons à définir plus précisément leur projet d'orientation”. “L’idée est de leur permettre une découverte du monde de l’ingénierie afin d’ensuite aborder Parcoursup le plus sereinement possible, c’est un bon complément aux journées portes ouvertes” résume Christophe Baujault, directeur des études de l’école rochelaise.Jusqu'ici l’opération ESSAI, bien établie depuis plus de 15 ans, se tenait uniquement en février, juste avant que les futurs étudiants ne rentrent leurs vœux sur la plateforme d’orientation. Mais pour la première fois cette année, face à la forte demande des lycéens, l’EIGSI a décidé de proposer une première session lors des vacances d’automne, les 25 et 26 octobre prochain. Le programme est dense et varié, mais pas question de “jeter” les lycéens dans des cours d’écoles d’ingénieurs “lambdas”, les sessions sont adaptées à leur niveau de terminale : “Mécanique, sensibilisation à la transition énergétique, un peu de mathématiques et de sciences humaines, et même une initiation au japonais !” énumère Christophe Baujault. Leur sera aussi présenté le parcours international vers lequel peuvent les mener des études d’ingénieur.Choyés, les aspirants-étudiants sont répartis en deux groupes de 20, et encadrés par des tuteurs-étudiants de l’école, avec qui ils déjeunent les deux midis au restaurant universitaire : manger sur le campus, “c’est l'expérience dans l’expérience” comme le dit Mme Leblanc, une façon originale d’expérimenter, à petite dose, la vie d’étudiant, dans un lieu et une ville inconnue, loin des parents. Et ce d’autant plus que les jeunes “testeurs” ont la possibilité d’être hébergés le soir à l'auberge de jeunesse de La Rochelle pour un tarif négocié… Belle soirée en perspective entre lycéens qui ne se connaissent pas, “nous avons des jeunes qui viennent de partout, se réjouit Marie-Catherine Leblanc. Grandes ou petites villes, Paris, Versailles, Bordeaux, Nantes, Vire…”.La participation à l’opération est gratuite, les repas du midi sont offerts par l’école, restent à la charge des lycéens le transport et l’hébergement. Évidemment les 40 places disponibles sont déjà toutes attribuées pour la session d’octobre, mais il est encore possible de s’inscrire aux sessions de février des trois écoles de l’opération ESSAI, via leur site internet respectifs.