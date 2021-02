Ecoles d'ingénieurs et filières scientifiques : les nouvelles idées pour séduire les filles

Dans 23 ans, les écoles d’ingénieurs atteindront la parité hommes-femmes. Si tout se passe bien ! Car la progression, qui a prévalu pendant une vingtaine d’années, s’est ralentie. Ainsi, le taux de filles dans ces cursus était de 20 % en 1990 ; trente ans plus tard, il est de 29 %, selon l’association Ingénieurs et scientifiques de France.



L’un des grands espoirs de ces dernières années était l’avènement du digital qui concernait autant les femmes que les hommes. Il était censé les embarquer ensemble vers de nouveaux métiers. Mais force est de constater aujourd’hui qu’il se situe parmi les moins inclusifs des secteurs professionnels.





Maud Cadoret, étudiante en 4e année de Génie mécanique à l’UTT (Université de technologie de Troyes) Lauréate du concours Ingénieuses 2020.



Être en minorité dans une école, c’est dur ?

Non. Dans la mienne, l’UTT, nous sommes à peine 20 %, mais nous sommes bien présentes ! J’ai commencé mes études en 2015, mais ce n’est que deux ans plus tard que je me suis vraiment penchée sur le sujet de l’égalité.



Pourquoi vous y être intéressée ?

J’ai toujours eu le goût de l’associatif et j’ai d’ailleurs été présidente du Bureau des élèves. À force d’entendre, à l’école mais surtout en dehors, des remarques incessantes, rarement méchantes mais toujours sexistes, j’ai créé un club, Futur au féminin, dont la vocation est de parler des études scientifiques aux lycéennes.

Ensuite, j’ai eu l’occasion de voyager en Asie du Sud-Est et de rencontrer beaucoup de personnes qui œuvrent pour l’égalité des sexes. Cela m’a inspirée et marquée.



Que dites-vous aux lycéennes qui hésitent encore ?

Je leur dis d’oser. C’est le maître-mot. Les sciences et l’innovation sont des domaines extrêmement vastes, dans lesquels vous trouverez forcément un moyen pour vous épanouir. Tous ces secteurs ont besoin de vous.

Un groupe constitué d'hommes ou de femmes n'aura jamais la même dynamique qu'une équipe qui mélange les deux. Alors surtout, ne vous censurez pas !

