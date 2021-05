Ecoles de commerce : comment choisir ?

Un palmarès est bien utile pour repérer le niveau des écoles et celles qui se distinguent sur des sujets précis : international, alternance ou encore vie étudiante. Il vous donne un autre critère important, celui de la reconnaissance du diplôme : accréditations internationales, nationales, visa…



« Autant de garanties que le cursus est bien identifié dans le monde académique et économique », souligne Antoine Fortuné, directeur développement et admissions à l’ESCE (Paris et Lyon). Passé cette étape, plusieurs questions restent à trancher : optez pour un bachelor (en trois ans) ou un master (cinq ans) ? Chaque programme a ses spécificités : alternance ou non, séjours à l’étranger…



L’organisation des études aussi peut varier. Pour les écoles de notre top Excellence, vous devrez suivre deux ans de classe préparatoire avant vos trois années dans l’établissement de votre choix. Mais vous pouvez opter pour l'une des 14 business schools qui vous accueillera juste après votre bac.

Consultez nos 2 classements d'Ecoles de Commerce post prépa et post bac .





Ville et campus

Emploi

Comment connaître l’école ?

Palmarès des Ecoles de Commerce du Parisien - 2021

Comment choisir sa future Ecole de commerce ?