Ecoles de commerce et parité : zoom sur 6 femmes Directrices Générales

Elles sont au nombre de six dans les grandes écoles de commerce françaises à occuper le poste de numéro 1. C’est encore trop peu dans un monde qui engage un mouvement de parité dans d’innombrables domaines. Une liste bien courte dans un milieu ouvert qui prône des valeurs fortes.



Alice Guilhon a piloté la fusion de deux établissements (Ceram et ESC Lille), devenus Skema. Elle en a fait un groupe mondialement reconnu, implanté aux quatre coins du globe. Interlocutrice privilégiée de la ministre de l’Enseignement supérieur, elle préside à la fois le Chapitre des écoles de management et aujourd’hui la Conférence des directeurs d’écoles françaises de management (CDEFM).



Françoise Roudier, à Clermont, est à l’origine du renouveau de cette institution, fort malmenée dans l’aventure France Business School : un regroupement de quatre établissements qui reprirent leur indépendance au bout de deux ans. Mais, l’ESC a retrouvé des couleurs et joue dans la cour des grandes.



Florence Legros a repris l’ICN BS après avoir été rectrice d’académie. Son « transfert » avait été très remarqué. Son profil académique, de professeure des universités et de haut fonctionnaire, lui a permis de conforter le positionnement de l’ICN BS.



Stéphanie Lavigne, à Toulouse, a trouvé quant à elle une école en plein questionnement et s’est lancée dans un projet ambitieux de société à mission. Ce qualificatif est accordé aux entreprises qui ont des objectifs sociaux et environnementaux. « TBS est l'école du bien-être pédagogique, qui accompagne le développement des compétences tout au long de la vie », conclut Stéphanie Lavigne.



Delphine Manceau porte Neoma depuis 2017 et peut s’enorgueillir de l'avoir fait progresser dans plusieurs palmarès. Avec Michel-Édouard Leclerc à ses côtés, elle fait entrer l’école dans le Top 10.



Isabelle Huault, elle, est à la tête d’Emlyon depuis septembre 2020 et dans un contexte de gouvernance compliqué. Bien rodée à ces enjeux – elle a présidé l’Université Paris Dauphine – elle réorganise l’école lyonnaise.





« Les femmes n’hésitent plus à prendre leurs responsabilités »

Rencontre avec Françoise Roudier Directrice générale de l’ESC Clermont



Atteindre la parité dans la direction des écoles, est-ce si important ?

Je préfère parler de mixité que de parité, car atteindre 50 % à tout prix ne me paraît pas faire avancer les choses. Aujourd’hui, les écoles de commerce se distinguent. Au premier conseil d’administration de la CDEFM (Conférence des directeurs d'écoles françaises de management), je me suis rendu compte que sur neuf établisse¬ments présents, quatre étaient dirigés par des femmes ! Et dans les équipes de direction de la CGE, on compte environ 40 % de filles. Elles seront donc légitimes à des postes de direction générale dans les années à venir.



Côté étudiants, où en est-on ?

Les business schools sont, sur ce sujet, à parité. Il existe bien sûr des écarts entre les spécialités : nos cours de finance comptent un peu plus de garçons, ceux de ressources humaines un peu plus de filles, mais ces différences s'amenuisent. J’observe aussi que beaucoup de présidents de nos associations sont des présidentes. Les femmes n’hésitent plus à prendre leurs responsabilités, ce qui est de bon augure pour la suite.

