Ecoles du numérique : de nouvelles visions de la formation

Dès leur arrivée à l’école, les étudiants d’ Aivancity (Paris-Cachan) passent la matinée en cours et l’après-midi à la « clinique ». Pas médicale, non, quoique : « La clinique de l’IA (intelligence artificielle) m’a été inspirée par les facs de médecine, avec cette idée que travailler sur de vrais cas change la donne, car le terrain et l’humain sont toujours différents des modèles », explique Tawhid Chtioui, directeur général d’Aivancity.



Les étudiants passent donc entre six et neuf heures par semaine à s’occuper de vrais « patients » – des entreprises – dans cette clinique de l’IA dotée des dernières technologies. Cela change le rôle des professeurs. « Ils sont plus dans l’accompagnement de la pratique que dans l’enseignement », analyse Tawhid Chtioui.



Écoles du digital et entreprises se retrouvent souvent en partenariat. Entre Engie et la Web School Factory (WSF) , la première confie ses problématiques digitales à l’école. Elle propose aussi des parcours professionnels à ses étudiants, allant jusqu’à les aider à payer leur formation à hauteur de 1 000 euros par an. Engie trouve à la WSF le moyen de glaner de nouvelles idées auprès de la jeune génération, et de se faire connaître de ces jeunes.





