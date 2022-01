Economie verte : l'alternance en harmonie avec les nouveaux métiers du futur

En France, transition écologique rime avec alternance. Sans doute parce que les allers-retours entre écoles et entreprises sont plus pertinents encore que dans d’autres domaines, juge Armand de Coussergues, président de l’ISE (Institut supérieur de l’environnement), présent à Versailles, Paris et Lyon : « Nous parlons de métiers pour la plupart en cours de création. Les postes ne sont pas figés. Ces nouveaux profils se construisent en même temps dans les écoles et les entreprises », analyse-t-il.





Autre argument en faveur d’une transition écologique menée par les apprentis, le format des missions : « Les projets environnementaux durent généralement deux à trois ans, trop longtemps pour un stage, mais en bonne adéquation avec l’alternance », précise Armand de Coussergues.Rappelons que les contrats d’apprentissage peuvent effectivement durer d’un à trois ans. En ajoutant à cela des aides à l’embauche sur ces métiers (VTE Vert) cumulables avec celles dédiées à l’apprentissage depuis le début de la pandémie, les employeurs bénéficient sur ces postes de jeunes talents bien formés et… quasiment gratuits.Côté écoles, les filières se multiplient à mesure que les métiers se précisent. L’ISE inaugurera ainsi plusieurs cursus en septembre prochain, dont un mastère en ESS (économie sociale et solidaire) et un autre en finance durable.Les deux tiers de ses étudiants suivront en alternance.De belles missions sont proposées dans ces métiers au carrefour des compétences (technique, social, business, marketing). Raphaëlle Boulevard, étudiante à NEOMA Business School, à Rouen, effectue une mission d'un an chez Storengy (filiale d’Engie spécialisée dans le stockage de gaz naturel).« Je me suis toujours investie dans des projets en lien avec le développement durable sous toutes ses formes. Dans le choix de mon alternance, je recherchais cette dimension », précise cette étudiante originaire de l’île de La Réunion. Sa conscience écologique et sociétale s’est forgée sur son île, aux côtés de son père professeur de SVT à Madagascar, puis au Cambodge auprès d’enfants déscolarisés avec l’association ESC Sans Frontières.Désormais dans le monde professionnel, « je m’occupe de coordonner les actions RSE (responsabilité sociétale des entreprises) de Storengy, d’organiser les événements et campagnes de sensibilisation sur des sujets divers », détaille Raphaëlle. Pour celle qui sait « d’expérience que l’éducation et l’écologie vont de pair », pas étonnant que les entreprises comptent sur les étudiants pour faire bouger les lignes. « Plus encore sur les alternants, qui s’inscrivent dans le temps longet apportent leur sensibilité et les dernières connaissances enseignées », espère Raphaëlle Boulevard. Dans son entreprise actuelle, un alternant RSE est recruté pour chaque site.17 % des intentions d’embauche concernent des métiers liés à l’économie verte.