Emploi, alternance, stages : le groupe Carrefour va recruter 15 000 jeunes en 2021

750 000 jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année et alors que les perspectives d'embauches ne sont pas bonnes suite à la crise sanitaire : voici une bonne nouvelle pour 2021 !



L'an prochain le groupe Carrefour, qui est le premier employeur privé de France, a décidé de prendre ses responsabilités et de tendre la main aux jeunes diplômés et étudiants : le groupe Carrefour va ainsi recruter 15 000 jeunes en 2021, soit une augmentation de 50% par rapport aux années précédentes "en leur proposant soit des CDI soit des contrats d'alternance".



C'est son PDG, Alexandre Bompard, qui l'a annoncé au micro de nos confrères de RTL ce mardi 8 décembre . Autre engagement d'Alexandre Bompard : il souhaite que ces recrutements se fassent avec 50% de candidats en provenance des quartiers défavorisés.



Tous les métiers sont ouverts : 300 métiers du Groupe concernés par ces offres en CDI et Alternance : pâtissier, boulanger, magasinier, logistique, au siège... tous les métiers seront ouverts pour les jeunes en CDI ou en Alternance. La consigne dans toute la France : "Priorité aux jeunes et priorité aux jeunes des quartiers défavorisés".





Stage de 3eme et permis de conduire

Afin de s'assurer que les emplois soient créé localement "On va proposer, l'année prochaine, 3 000 stages de troisième pour les quartiers prioritaires (...) sous réserve de l'évolution de l'épidémie", a ajouté Alexandre Bompard pour qui ces stages sont bien plus important que ce que l'on pense.Autre mesure en faveur de l'égalité des chances Carrefour va "financer le permis de conduire" à hauteur de 500 euros pour les jeunes embauchés en alternance."Un secteur vecteur d’ascension sociale" Alexandre Bompard a rappelé que le secteur était unique pour faire progresser les salariés : la première promotion de l'Ecole Carrefour (400 personnes) qui a ouvert cette année va accélérer la promotion sociale à tous les niveaux de la hiérarchie de l'enseigne.