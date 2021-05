Quand les étudiants d’une business school s’allient avec ceux d’une université, cela peut engendrer des projets d’envergure. C’est le cas de The New Locals, association née à l’Esdes (Lyon) et portée conjointement avec des étudiants de la « catho » (UCLy, Université catholique de Lyon). Dès sa création, « l’idée des deux fondateurs était de l’ouvrir à d’autres étudiants pour avoir plus d’impact », raconte Jade Tourette, étudiante en master 1 à l’Esdes et qui y travaille. « J’étais déjà dans l’associatif avant de commencer mes études », précise la jeune fille.





Le sens des études

Pluie de projets

Des alliances toutes naturelles

« La précarité touche tout le monde »

3 questions à Alice N’dendengui étudiante en 2e année à ICD Business School (Groupe IGS), Paris



Quel est votre projet ?

Nous sommes en train de monter une épicerie solidaire, sur le modèle de ce qu’on peut trouver dans certaines facs. Elle sera ouverte à tous les étudiants. C’est un projet qui nous tient à cœur car chacun d’entre nous, dans sa famille ou son quartier,

voit bien que la précarité touche tout le monde.



Quel est le principe de l’épicerie ?

Elle fonctionne grâce à des partenariats avec des enseignes de grande distribution, pour les produits alimentaires, les vêtements, l'hygiène, etc. Nous leur exposons notre projet et elles mettent à notre disposition des produits, du matériel (pour organiser les rayons, par exemple) et des conseils. Tout étudiant y trouvera l'indispensable à son quotidien à un prix symbolique.



Qu’y trouvera-t-il d’autre ?

Surtout des gens, d’autres étudiants à l’écoute. Un élément essentiel de l’épicerie est l’accompagnement et le contact humain,ce qui a tant manqué cette année. Nous créons un lieu où l’on prend le temps de se parler. Avez-vous déjà mené de tels projets ? C’est la première fois. L'année dernière, j’en avais terriblement envie mais craignais de ne pas avoir assez de temps pour tout mener de front. Aujourd’hui, je comprends que s’investir au service des autres est précieux et que le cadre dans lequel je suis est idéal pour réussir. En effet, je suis entourée de plein d’étudiants engagés et l’école nous aide beaucoup, notamment grâce à son réseau de partenaires.

Nous sommes en train de monter une épicerie solidaire, sur le modèle de ce qu’on peut trouver dans certaines facs. Elle sera ouverte à tous les étudiants. C’est un projet qui nous tient à cœur car chacun d’entre nous, dans sa famille ou son quartier,voit bien que la précarité touche tout le monde.Elle fonctionne grâce à des partenariats avec des enseignes de grande distribution, pour les produits alimentaires, les vêtements, l'hygiène, etc. Nous leur exposons notre projet et elles mettent à notre disposition des produits, du matériel (pour organiser les rayons, par exemple) et des conseils. Tout étudiant y trouvera l'indispensable à son quotidien à un prix symbolique.Surtout des gens, d’autres étudiants à l’écoute. Un élément essentiel de l’épicerie est l’accompagnement et le contact humain,ce qui a tant manqué cette année. Nous créons un lieu où l’on prend le temps de se parler. Avez-vous déjà mené de tels projets ? C’est la première fois. L'année dernière, j’en avais terriblement envie mais craignais de ne pas avoir assez de temps pour tout mener de front. Aujourd’hui, je comprends que s’investir au service des autres est précieux et que le cadre dans lequel je suis est idéal pour réussir. En effet, je suis entourée de plein d’étudiants engagés et l’école nous aide beaucoup, notamment grâce à son réseau de partenaires.

Engagement étudiant : « L’écoresponsabilité n’est pas négociable »

Palmarès des Ecoles de Commerce du Parisien - 2021

Comment choisir sa future Ecole de commerce ?