→ Enjeux climatiques, diversité, sexisme... les étudiants et écoles face aux défis de la société

Et si le sujet le plus brûlant des écoles de commerce devenait la société ? Sur fond d’urgence climatique et de scandales – à commencer par les multiples révélations de harcèlement et de violences sexuelles dans l’enseignement supérieur – les initiatives abondent.





« Intégrer la prise en compte des défis de société »

Ils ont raison ! Et je soutiens pleinement cette initiative. Notre engagement sur la question de l’innovation sociale et du développement durable date de près de 20 ans : nous avons été la première école à lancer un master Développement durable. Mais il faut accélérer les choses pour que le défi de l’urgence sociale et climatique transcende les différentes formations proposées.Nous avons pris en ce sens des engagements forts auprès de « Global compact », structure des Nations unies qui propose un cadre simple et structurant et, plus récemment, en étant l’une des premières écoles de commerce à signer l’Accord de Grenoble dans le cadre de la COP2.Ensuite, l’un des premiers chantiers a été d’entamer, avec nos professeurs, nos élèves et de nombreuses parties prenantes, une refonte du curriculum de la Grande École pour intégrer plus fortement encore la prise en compte des défis de société (transition écologique, innovation sociale, technologies, sens, créativité ou encore l’IA et des données sur les grandes disciplines du management). Seul ou, quand cela faisait sens, en partenariat avec nos écoles partenaires telles que l’Institut polytechnique de Paris. Nos professeurs et nos centres d’excellence jouent un rôle capital dans ce processus.La mission de HEC Paris est de faire grandir les idées, les talents, nos étudiants mais aussi les organisations en leur permettant d’exprimer tout leur potentiel pour avoir un véritable impact. C’est grâce à la recherche produite sur le campus, l’acquisition de nouvelles connaissances autour des grands enjeux de société, qu’il s’agisse d’ouverture sociale, de digital ou de transition écologique, mais aussi un savoir-être et des compétences interpersonnelles, que nos futurs diplômés créeront et transformeront de l’intérieur les entreprises de demain pour avoir un écho positif sur la société.La question du sens anime nos élèves beaucoup plus tôt dans leur parcours. HEC a d’ailleurs monté un centre d’excellence sur la question du « leadership avec sens » afin notamment de les accompagner dans cette transformation. Nos jeunes diplômés veulent travailler dans des entreprises ambitieuses, engagées, sincères et conscientes que l’avenir de nos sociétés est grandement entre leurs mains. Ils/Elles valorisent l’autonomie qui leur est laissée, la perspective d’ouverture internationale et la performance financière comme extra-financière de l’entreprise.L’entrepreneuriat est également une lame de fond qui leur donne envie de créer beaucoup plus tôt que leurs aînés et d’apporter directement des solutions aux problèmes qu’ils/elles identifient. Ils/elles n’ont plus peur de se lancer et le font avec brio. Cet esprit entrepreneurial est aussi au cœur de l’ADN de l’École HEC.