Entretien d'embauche à distance : 5 conseils pour relever le défi

Elle est plus que rodée… « J’ai passé six mois à chercher mon alternance, avec beaucoup d’entretiens, tous en visio », explique Alexia Ribes, en master 1 à l’ESG Luxe, à Paris. Des entretiens d’embauche d’un genre nouveau, auxquels personne, à vrai dire, n’était préparé.

« Il faut garder à l’esprit que, pour les recruteurs aussi, c’est difficile de mener un entretien et de sentir un candidat à distance ! » rappelle Aurélie Jacob, responsable des relations entreprise de la Web School Factory, à Paris. Une difficulté qui explique peut-être les entretiens à répétition (jusqu’à cinq pour la même mission en alternance) qu’a dû subir Alexia : « Je sais que certaines entreprises sont habituées à en faire passer deux ou trois pour un poste, mais là, c’était systématique et tout cela prend un temps monstre », se rappelle-t-elle.





Face à soi-même

5 conseils pour réussir son entretien d'embauche en vidéo

1/ Allumez votre caméra

Point essentiel pour faire connaissance, et changez le fond derrière vous si vous ne voulez pas qu'on puisse voir votre appartement.

2/ Choisissez le bon moment :

vous êtes chez vous mais la situation n'est pas forcément optimale. Pour l'entretien, vous pouvez discuter de l'horaire proposé pour être sûr d'être au calme.

3/ Soyez expressif,

quitte à en rajouter un petit peu (expression du visage, mouvement des mains)... inspirez vous des présentateurs télévisés... l'écran et la distance ont tendance à rendre froid un échange, il faut le réchauffer.

4/ Habillez-vous comme si vous alliez sur place.

Douche, coiffure, rasage, habillement... comme pour un rendez-vous normal. Cela vous aidera à vous mettre dans le bon état d'esprit.

5/ Soyez ponctuel !

Comme d’habitude, pour démarrer du bon pied l'entretien, prévoir 5 minutes d'avance de configuration informatique et éviter un stress technique.



