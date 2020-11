Entretien de motivation : ce que vous pouvez apprendre de Cyrano de Bergerac et Figaro

L’entretien de motivation est une épreuve redoutée des candidats aux grandes écoles. C’est également une épreuve qui répond à des codes bien définis, qui fait appel à des attitudes précises, qui demande à l’étudiant des éléments de langage à maîtriser ; autant de contraintes qui nécessitent de prendre de bonnes habitudes en amont et de soigner sa préparation.

Pour comprendre ses attendus et adopter les bonnes recettes, il faut sans surprise travailler régulièrement et intelligemment. Mais avant de démarrer une nécessaire préparation théorique et pratique, faisons appel à huit grands héros de la littérature dont les comportements illustrent ce qu’il vous faudra reproduire… ou bannir le jour J.



Aujourd’hui, le 2ème volet de la série met à l’honneur le théâtre français et deux de ses références : Cyrano de Bergerac et Figaro





Comme Cyrano de Bergerac, assumer ses défauts

C’est en 1897 qu’Edmond Rostand écrivit l’une des plus fameuses pièces du théâtre français, Cyrano de Bergerac. Celle-ci met en scène le personnage éponyme, à la personnalité complexe, qui deviendra la figure référence du héros romantique. Cyrano est principalement connu pour son nez difforme, source de moqueries de la part du comte de Valvert dans la scène IV de l’acte 1, et objet d’un vif échange entre les deux hommes.

« LE VICOMTE.

Personne ? Attendez ! Je vais lui lancer un de ces traits !… (Il s’avance vers Cyrano qui l’observe, et se campant devant lui d’un air fat.) Vous… vous avez un nez… heu… un nez… très grand.

(…)

CYRANO.

Ah ! non ! c’est un peu court, jeune homme !

On pouvait dire… Oh ! Dieu ! … bien des choses en somme…

En variant le ton, – par exemple, tenez :

Agressif : « Moi, monsieur, si j’avais un tel nez,

Il faudrait sur-le-champ que je me l’amputasse ! »

Amical : « Mais il doit tremper dans votre tasse

Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap ! »

Descriptif : « C’est un roc ! … c’est un pic ! … c’est un cap !

Que dis-je, c’est un cap ? … C’est une péninsule ! »

A l’instar de Figaro, savoir prendre position sur des sujets de société

Pour un candidat qui prépare les entretiens de motivation, et bien que la critique physique ne fasse évidemment pas partie du champ des possibles,Il est d’ailleurs conseillé d’en préparer environ cinq, en les hiérarchisant. Si le jury l’interroge dessus, ce qui ne manquera sans doute pas d’arriver, il en parlera clairement, en donnant rapidement un exemple passé durant lequel le défaut s’est manifesté. Mais surtout, il en profitera, toujours par des exemples vécus, pour évoquer de quelle manière il travaille (et travaillera dans le futur) à les estomper. L’objectif est ainsi de rassurer le jury sur sa vie et sa bonne intégration en école et en entreprise.Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais était une personnalité intrigante, qui fut à la fois écrivain, musicien, homme d’affaires… et agent secret ! Ce fut également l’auteur de la trilogie du Roman de la famille Almaviva, plus connue sous le nom de ses pièces : Le Barbier de Séville ou la précaution inutile (1775), La folle journée, ou le mariage de Figaro (1778) et L’autre tartuffe, ou la mère coupable (1792). Ce chef d’œuvre du théâtre français, qui héberge l’un des plus longs monologues de son répertoire, est avant tout une œuvre politique. Sa critique des inégalités sociales et des privilèges aristocratiques lui vaudra à sa sortie le mauvais accueil de cette caste. Cette satire est illustrée par une réplique bien connue de Figaro, figure révolutionnaire emblématique, dans son célèbre monologue :

« Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie !

... Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier !

Qu'avez-vous fait pour tant de biens ?

Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. »

Ce combat égalitaire n’est pas le seul à se réfugier dans cette trilogie. Le premier ouvrage, Le barbier de Séville, dénonce le mariage arrangé. Le deuxième, Le mariage de Figaro, s’attaque au droit de cuissage. Enfin, le troisième, La mère coupable évoque le thème des enfants illégitimes. Autant de combats contemporains de son époque menés à travers ses livres par Beaumarchais.De la même manière,(hors convictions politiques, religieuses ou orientation sexuelle) à l’aide d’arguments concrets sur des sujets de société actuels. On peut citer sans revendiquer l’exhaustivité, la transition écologique, les inégalités sociales ou encore le rôle de l’Etat dans l’économie. Relire Beaumarchais et s’inspirer de Figaro sera alors d’une aide précieuse pour échanger avec le jury !Ces situations se retrouvent en général lorsque le jury demande au candidat d’évoquer un sujet d’actualité qui l’a marqué, ou bien quand ce dernier évoque une expérience ou un projet en lien avec un sujet de société. Il se peut lors de cet échange que le jury mime une position inverse à celle du candidat pour tester sa capacité à tenir un échange, à argumenter, sans tout de suite abandonner ou se braquer.

Entretien de motivation : les héros de la littérature vous aident à briller

