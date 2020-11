Entretien de motivation : les héros de la littérature vous aident à briller

L’entretien de motivation est une épreuve redoutée des candidats aux grandes écoles. C’est également une épreuve qui répond à des codes bien définis, qui fait appel à des attitudes précises, qui demande aux étudiants des éléments de langage à maîtriser ; autant de contraintes qui nécessitent de prendre de bonnes habitudes en amont et de soigner sa préparation.



Pour comprendre ses attendus et adopter les bonnes recettes, il faut sans surprise travailler régulièrement et intelligemment. Mais avant de démarrer une nécessaire préparation théorique et pratique, faisons appel à huit grands héros de la littérature dont les comportements illustrent ce qu’il vous faudra reproduire… ou bannir le jour J.



Conseils par Robin Morth, directeur opérationnel de PGE PGO, enseignant et jury de concours.



Aujourd’hui, l’épisode 1 de notre série de 4 articles introduit deux monuments du mouvement littéraire romantique du XIXème siècle : Lorrenzaccio et L’Education Sentimentale





Ne pas dissimuler des facettes de sa personnalité, en prenant le contre-pied de Lorenzaccio

Avoir un discours précis et enthousiaste comme Frédéric Moreau

L’éducation sentimentale

Mémoire d’un fou

Lorenzaccio, écrit par Alfred de Musset en 1834 et librement inspiré de faits réels, est devenu au fil de l’Histoire la référence du drame théâtral. Son héros Lorenzo voit son cousin, le duc Alexandre de Medicis régner en tyran sur Florence. Souhaitant libérer sa ville de cette emprise totalitaire, il projette de le tuer. Et pour accomplir son acte, il mise sur la dissimulation, qui sera le fil conducteur de la pièce., affirme-t-il dans l’Acte I. Lorenzo prendra alors le masque, tour à tour, en suivant les errements de son âme, de « Lorenzino », sa part honnête et idéaliste, et de « Lorenzaccio », son versant manipulateur et débauché.Mais attention,conclut-il. Lorenzo atteindra son but criminel tout en constatant son échec politique, et finira assassiné et jeté dans une rivière par le peuple, dont il savait que ce dernier ne mesurerait pas la valeur de son acte.Ainsi, l’œuvre de Musset montre, entre autres nombreuses morales, que la dissimulation de sa personnalité et de ses volontés finit toujours mal. Il en est de même pour les entretiens de motivation, également parfois dénommés entretiens de personnalité. Parmi les rares attitudes ou propos éliminatoires, le mensonge vient parmi les tout premiers ! L’entretien de motivation est avant toutqui souhaite découvrir la personnalité et les motivations profondes des candidats, sans jugement. Avant d’entrer dans la salle, le candidat doit laisser dans le couloir le masque et révéler (intelligemment) aux jurys avec ses qualités, ses projets, mais aussi ses défauts et ses limites ! Pour bien préparer l’échange sur ses traits de personnalité, il lui faudra les hiérarchiser, préparer des exemples sous forme d’anecdotes mais également rassurer le jury sur le fait qu’il capitalisera sur ses qualités et continuera de corriger ses défauts en école et en entreprise., de Gustave Flaubert, constitue le roman d’apprentissage par excellence. Il fut écrit en réponse au critique littéraire Sainte Beuve qui, tout en louant sa plume, reprochait à son auteur la trivialité des thèmes abordés, notamment après la publication de Madame Bovary.Souhaitant conquérir la capitale et ses femmes, le jeune dandy Frédéric Moreau, ira tout au long du roman de désillusions en désillusions. Dans les premières pages, celui-ci rencontre Mme Arnoux sur un bateau. Cette dernière sera tout au long du roman l’objet d’une passion platonique, très certainement inspirée de Mme Schlésinger, le grand amour de Flaubert dont celui-ci fait le magnifique récit de leur rencontre dansLe passage ci-dessous, extrait du chapitre 1 de la première partie, représente une des plus belles descriptions du coup de foudre de la littérature française :

« Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle. Ses bandeaux noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très bas et semblaient presser amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée de petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose ; et son nez droit, son menton, toute sa personne se découpait sur le fond de l'air bleu. (…)

Jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse des doigts que la lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec ébahissement, comme une chose extraordinaire. Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé ? Il souhaitait connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes qu'elle avait portées, les gens qu'elle fréquentait ; et le désir de la possession physique même disparaissait sous une envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n'avait pas de limites. (…) Il la supposait d'origine andalouse, créole peut-être ; (…)



Cependant, un long châle à bandes violettes était placé derrière son dos, sur le bordage de cuivre. Elle avait dû, bien des fois, au milieu de la mer, durant les soirs humides, en envelopper sa taille, s'en couvrir les pieds, dormir dedans ! »

Ainsi, les étudiants qui préparent les entretiens de motivation ont tout intérêt à s’inspirer de ce monologue. En effet, le candidat y retrouve deux qualités primordiales pour réussir un entretien de motivation : la précision des propos et l’enthousiasme l’accompagnant ! Sur des thèmes clés de l’épreuve, notamment le récit de certaines expériences vécues et nos motivations à rejoindre l’école, ces deux qualités sont la base d’un discours convaincant ! Quand le candidat évoquera l’école rêvée et ce qu’il aimerait y faire ; le métier souhaité à la sortie ; ou encore le récit d’une expérience marquante ; il pourra s’inspirer de Frédéric Moreau parlant de Mme Arnoux et lui emprunter les précisions des propos (marque ultime d’intérêt) et le souffle du discours ! Pour cela, il lui faudra fairequi l’intéressent, de l’association qui le fait rêver, de l’échange dans lequel il se projette, les traits saillants du domaine de métiers envisagé, etc. Tout cela viendra avec le travail !Retrouvez la semaine prochaine notre deuxième épisode avec Cyrano de Bergerac et Figaro, Octave mais aussi Bouvard et Pécuchet...A bientôt